MAJA IMA NOVOG DEČKA U ZADRUZI! Gotovo je sa Bilalom, sada je pala u ruke OŽENJENOG frajera: Planiraju BUDUĆNOST

Mikica Bojanić na sve načine pokušavao je da smiri Maju Marinković poslije haosa sa Bilalom Brajlovićem, pa joj je ponudio čak i da budu zajedno.

– Ostavlja me i maršira, šta on misli ko je on? – vikala je Maja.

– Mikice, ona je cijelu veče spuštala loptu sa njim – rekla je Slađa.

– Ne lupaj, Slađo. On ništa nije uradio. Mikica je u pravu za sve, a Maja čuje samo ono što hoće – govorio je Neca.

– Bezobrazan je, maršira me i gura – nastavila je Maja.

– Šta hoćeš? Hoćeš da se zabavljamo ti i ja? Kad se volimo, neka izgori sve. Ako hoćeš šou, ajde da ga pravimo – govorio je Mikica.

– Da li si ti normalan? – pitala je Maja.

– Majo, da legnemo ti i ja i da se zveknemo kao ljudi – nastavio je on, piše Srbija danas.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

