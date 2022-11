“IVAN JE PROKOCKAO SVU MOJU UŠTEĐEVINU!” Goca Tržan se NE ŠALI – Nastavlja da RASKRINKAVA Marinkovića!

Goca Tržan godinama nije komentarisala svoj brak i razvod od Ivana Marinkovića, kao u posljednja tri mjeseca.

To i ne treba da čudi, budući da je njen bivši suprug jedan od najaktuelnijih učesnika šeste sezone Zadruge, a pjevačica je odlučila da otkrije brojne pikanterije iz njihovog zajedničkog života.

Goca i Ivan nemaju nikakav kontakt, a Tržanova ga je tužila za neisplaćene alimentacije, a sada se prisjetila momenta kada je donela definitivnu odluku i okončala brak sa Marinkovićem.

Goca je istakla da je tokom zajedničkog života sa Ivanom proživela pakao, prije svega zbog njegovih poroka – al-ohola i kocke.

– Razveli smo se jer je on jedan neradnik koji se kockao i prokockao je svu moju ušteđevinu. Razveli smo se jer se propio. Razveli smo se jer me je ponižavao i u trenucima pijanstva pravio scene, što mogu da posvjedoče mnogi naši prijatelji – priznala je Goca u svojoj emisiji “Ako progovorim”.

Ona je istakla i da je u nekoliko navrata željela da pruži pomoć tadašnjem suprugu u borbi protiv al.ohola i kocke, ali da je on tu pomoć odbijao.

– Bila je to neviđena nemoć. Osjećala sam se očajno, nemoćno i bezvrijedno. Nisam znala kuda da pođem. Najčešće idemo na emotivnu ucjenu: “Ako ne budeš prestao da piješ i da se kockaš, mi ćemo se razvesti”. Najčešće to ne daje nikakvog efekta. Na kraju smo se razveli, hvala Bogu. Ne znam šta je ispravan put. Ne možeš ti da odvučeš nekoga na silu i da mu kažeš da mora da se liječi. Uslovila sam ga – ispričala je pjevačica i navela kada je presjekla da napusti muža.

– Žao mi je što je izabrao taj put jer mislim da to nije njegov put, ali to je njegov izbor. Prvo sam izabrala da mu pomognem. Kada sam shvatila da on ne želi pomoć, ne vidi da ima problem, otišla sam jer imam dijete o kojem moram da brinem. Ko je imao tu vrstu problema zna o čemu pričam. Ono što je najnevjerovatnije u cijeloj priči u vezi sa zavisnošću jeste da roditelji minimiziraju problem – završila je Goca, koja uživa u drugom braku sa 14 godina mlađim bubnjarem Rašom Novakovićem, piše Srbija danas.

Facebook komentari