PAO JAVNI POLJUBAC, DEJANU ĆE POZLITI: Zvezdana je OSTAVILA SUPRUGA, a Aleks nije mogla da OBUZDA EMOCIJE

Aktuelni zadrugar Zvezdan Slavnić, ušao je u rijaliti kao oženjen čovek. Ipak, njegova bliskost sa Aleksandrom Nikolić izgleda nije prijala njegovoj supruzi Ani.

Iako do sada nisu prešli prag prevare, barem ne da se to pred kamerama jasno videlo, Ana je navodno odlučila da ostavi Zvezdana.

Aleks je poznata kao zavodljiva djevojka koja voli da flertuje, a da u tome ne staje, iako je i ona zauzeta, dokazuje njen potez sa Jovanom Tomić Matorom.

Aleksandra i Matora su se ćaskale u pušionici, kada je došlo do čudnih komentara, a kasnije i do poljupca.

Verujemo da se ovde radi o šali jer su one godinama dobre drugarice, ali mnogi su porokomentarisali da Dejanu neće biti svejedno kada ovo vidi da se njegova djevojka ljubi sa nekim, a da to nije on, piše srbijadanas.com.

