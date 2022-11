OČAJAN NAKON BATINA – Bilal ne dolazi sebi nakon što ga je Maja išamarala i napustila

Bilal Brajlović otkrio je Mikici Bojaniću kako se osjeća nakon žestokog sukoba sa Majom Marinković.

– Znaš i sam. Ušao si u kolo sa Majom. Biće svega u životu, dobrih i loših stvari. Skupilo se, je*iga. Ušao je ringišpil – rekao je Mikica.

– Prošetaj. Želiš li da prošetamo? Ustvari, bolje da se ne šetamo, nastat će problem – dosao je Miljan.

– Sve te je stiglo – rekao je Mikica.



– Isključujem se skroz – kazao je Bilal.

– Sve te razumijem, ja sam se prvi isplakao – kazao je Mikica.

– Sve sam ispoštovao, svi me koriste ovdje. Debil ne želim da budem. Ne želim da pričam ni sa kim. Ne želim, to je to. Ako ni sa kim ne pričam, onda ću da odem – rekao je Bilal.

– Sve te je stislo, ušao si u jak temo – rekao je Mikica.

– Ja znam koliko njemu znači porodica, sve mu fali – kazao je Sauer.

– Mogu da ti kažem nešto? Šta ti radiš? Ja sam sa Majom dobar, nikad se ne miješam u neke odnose. Niko tebi nije rekao ništa, sam si znao kakva je Maja – rekao je Mikica.

– Nisam znao da je ovakva – dodao je Bilal, piše Alo.

