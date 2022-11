“SVADBA ZA ZVEZDANA I ALEKS” OGLASILA SE SLAVNIĆEVA SUPRUGA: Evo šta mu je poručila, NEMA NAZAD

Ona je progovorila i o njegovim prijateljima u “Zadruzi”, ali i suočavanju sa Urošem Ćertićem.

Zvezdan je uznemiren od sinoć jer se boji da mu zamjeraš neke stvari u “Zadruzi”?

– Zvezdan ništa nije zgriješio i ne treba ni da pomišlja da ide napolje! Nema razloga uopšte! To što se on druži, to narod gleda kako gleda.

Zadrugari dugo već šuškaju o njegovom prisnom odnosu sa Aleks Nikolić, kako ti gledaš na njihov odnos?

– Mogu samo da vam dam jedan šaljiv odgovor – spremamo svadbu Zvezdana i Aleks kad izađu (smijeh). A ja ću im biti matičar! Spremamo svadbu, idemo da se napijemo kao ljudi (smijeh).

Neki smatraju da je Miljana Popović zaljubljena u njega, mnogo ga hvali u posljednje vrijeme?

– I Miljana Popović je zaljubljena u njega, to vidim! I ja ga tako hvalim već 15 godina, kao Miljana! Možda ćemo ipak praviti dvije svadbe (smijeh).

Kako gledaš na situaciju u koju ga je Uroš Ćertić doveo tajnim porukama?

– Uroš Ćetić je Dorćolac kao što smo ti i ja! Drugo, on i Zvezdan nisu nikakvi prijatelji, već poznanici. Koliko se puta Zvezdan video sa Urošem, toliko sam se i ja videla, uvek sam bila prisutna, to su možda dva i po puta. Uroš Ćertić je neko ko ne misli dobro sebi, a kamoli nekom drugom, što je Zvezdan video još i napolju, ali je Zvezdan jedan veliki drug, moj najveći drug od 15. godine, a posle i moja najveća ljubav. Ćertić nema drugi opstanak u rijalitiju osim da se bavi ovakvim stvarima, ali to pokazuje ko je Uroš, a ne ko je Zvezdan. Zvezdan mu sinoć nije uputio nijednu ružnu reč, iznervirao se, ali svako bi se iznervirao da ga neko napada bez osnova. Ćertić nema šta drugo da radi osim da igra igre i da priča o svojim džemperima: “Ja sam jedan veliki biznismen, došao sam u Zadrugu jer sam inače pun kao brod”… Meni je glupo Uroša i da iskomentarišem.

Kažu da je Uroš sve do sinoć demonstrirao silu u Bijeloj kući, a da se tokom “Pretresa nedjelje” prvi put uplašio od Zvezdana?

– Uroš je demonstrirao silu nad ženama samo, to mogu i ja da uradim, a kamoli Ćertić. On ne demonstrira nikakvu silu, igra rijaliti i toga je vrlo svestan. Namerno je hteo da isprovocira Zvezdana, a vrlo je svestan obezbeđenja. Uplašio se, ali Zvezdan nikada u životu ne bi sebi dozvolio da se na taj način sa nekim obračunava.

Kako ti se čine ljudi kojima je Zvezdan okružen, Matora, Mikica, Miljan i Miki?

– Miki, Mikica, Miljan – perfektni su mu prijatelji, mislim da mu žele dobro. Što se tiče Matore, ja sam svima njima, pa i njoj, poslala poklon za Zvezdanov rođendan, on je to shvatio da sa njom treba da bude vrlo blizak. Ipak, nisu mi se svideli njeni komentari pre neki dan, kada je sa Marijom Kulić bila u pušionici, tada je rekla šta zapravo misli, da tu nešto ima, da bi ona mogla da ustane, da argumentuje i da ga poklopi. Pratim rijaliti već pet godina… Ako nekog voliš najviše na svetu, a onda izneseš sav prljav veš za tu istu Sanju, šta onda da pomislim da će da uradi Zvezdanu? Razočarana sam. Ispala sam gospođa, poslala poklon, dala na važnosti, ali mi se ne dopada to. Moj suprug je vrlo iskren, duša, ima dečiju dušu i pravedan je… Misli da će pravda uvek pobediti, zato je često u životu ispadao kolateralna šteta. On gleda Matoru kao brata svoga i jako joj veruje, a mnogi su se u životu opekli baš na takvim ljudima, piše Pink.

Zvezdan je prisan i sa Valentinom, dijeli joj očinske savjete, a pojedinci smatraju da je ona potajno zaljubljena u njega?

– Bože, sačuvaj! Ona u Zvezdanu samo traži očinsku figuru, a on je to prepoznao i ništa osim toga. Dijete je van sebe, izgubljeno u vremenu i prostoru. On ima živaca koliko hoćete.

Kako ti se čini Maja i njen odnos sa Zvezdanom? Spekulisalo se da ima nečega i u tom odnosu.

– Maja je jedna, ja ne znam… To je žena sa kojom ću ja prvo popiti kafu kada izađe! Maja bi sigurno želela da ima priču sa Zvezdanom, da li joj se sviđa ili ne, to me apsolutno ne zanima. On se tu nešto povukao, a nije trebalo uopšte da se povlači, ako mene pitate. Ona je tu pet godina, zna igru i to vrlo dobro radi. Meni je to sve simpatično. Htela bih sa njom da se isprdam i ismejem, onako dva sata, uz kafu!

Kako Zvezdanova kćerka Sara komentariše očevo učešće u “Zadruzi”, da li je zadovoljna?

– U komunikaciji sam i sa Mokom i sa njegovom ćerkom, ona mi je treće dete. Ništa, tata ko tata, sve je kako i jeste! Samo sam htela da kažem da ga volim najviše na svetu i da je on moja polovina, tako da… Pun gas i do kraja!

