NASRNUO NA ZADRUGARKU I GURNUO JE! Skandal u Bijeloj kući, učesniku pala roletna – NISU mogli da ih RAZDVOJE!

Rijaliti učesnici, Anđela Ilić i Boža Džouns su se žestoko sukobili u spavaćoj sobi.

– Rekla si mi da mi daješ supu – rekao je Boa, piše Srbija danas.

– Božo, ni sa kim ne dijelim hranu, nemoj da lažeš. Ti si pojeo jedan hljeb, zar ti to nije dosta? – kazala je Anđela.

Boža je u tom trenutku odgurnuo Anđelu.

– Ma, bježi bre – vuknuo je Boža.

– Pustite me samo, pustite me. Samo me još jednom gurni, je*em li ti mamu. Pustite me da ga prebijem smao. Pi*ka li ti materina lažljiva – kazala je Anđela.

