SPUSTILA JE NA ZEMLJU – “Napolju bi PREVARILA Dejana! Raspitivala se o JEDNOM UČESNIKU!” Marija RASKRINKALA Aleks

Ne mogu da kažem da ima jako pono ljudi kojuima mogu da prepišem da su pepotentne. Što se tče muškaraca, prepotentan je Uroš. Neki misle da je to pravdano, ali ja ne. Kada ljudi vide moj stav i ponašanje, misle da sam i ja prepotentna, ali se posle toga uvere u to da nisam. Uroš je sada dosta manje prepotentnan, ali se i dalje vidi da se dosta uziže u odnosu na druge. Ovde nema momaka koji su prošli koliko je i on, ali to ne znači da treba da se dokazaju toliko. Marko Marković je prepun sebe, zna da je dopadljiv u ženskom svijetu. On je osoba koja je dokaz onoga slika, bez tona. Žene ovde su mu mnogo dale na važnosti. Na osnovu toga, ja mogu da kažem da jeste prepotentn. Zola se mnogo umislio, sušta je suprotnost od onoga što je bio. Zolu ne bih sada da uzimam u obzir. Ivan je taođe neko ko je prepotentan. Nismo u sukobu, ali je on nalik meni. Negde su Uroš i Ivan slični, zato je on naveo Uroša. Anđela apsolutno ima sve kvalitete, onaipa taj neki stav sa podignutim nosom. Ponaša se kao neka baba. Saglasana sam sa Zoricom u onome što je rekla za Anđelu. Da bi bila savršena, mora da se sabere i odluči da ne ide sa podignutim nosom. Retkost je danas da se sretne neka ovakva devojka. Nju ne želim da navedem, jer smatram da ima pokrića a to, samo je ovo jedna mala digresija. Maja Marinkoviće je prepotentna bez pokrića. Dobar je čovek i ima dobru dušu, ali je sve ovo nedovoljno da bi mogla da bude toliko puna sebe. Maja se obrukala u svakoj sezoni, za sada je samo sa Bilao, očekuje se još ulazaka pa ćemo da vidimo. Ono što je Anđela, sušta suprotnost je Maja – rekla je Marija i dodala:

Aleksandra ima neki hod, prilikom kog gleda sa visine. Bez pokrića je prepotentna. Navodili su ljudi neke njene radove iz spoljnog sveta – rekla je Marija.

Ja sam najpametnija, najlepša i najvernija devojka svom dečku. Biću najuspešnija – dodala je Aleks.

Misli da ako je bila sa pobednikom rijalitija, da je uhvatila Boga za onu stvar. Može da pobedi, ali to nije sigurno. Ona stalno ističe da u rijalitiju neće prevariti Dejana, to znači da ovde neće, ali napolju hoće. Raspitivala se za društvene mreže od jednog učesnika. Ona emocije prema jednoj muškoj osobi ne spominje, da je ne bi osudili. Nije najlepša, ni najzgodnije, a kamoli najpametnja. Svrstala bih je u neku grupu devojaka koje su čak i priglupe, tu pripada i Anita. Prepotentna je Sanja, ona osim greške koju je imala prošle godine, nije imala druge. Ta greška je nju srozala, sada se bazirala na svoju vezu. Njena prepotenstonst se vidi, ali sam ja čula neke priče za nju iz spoljnog sveta. Sanja sada želi da se prikaže u jednom svijetlu, da bi ono što se pričalo o njoj oprala. Navela bih Aleks kao najporepotentinju – kazala je Marija, piše Srbija danas.

