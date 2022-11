“GDJE JE MOJ TATA, KAD ĆE DA DOĐE?” – Potresne riječi MALOG ŽELJKA nakon susreta sa IVANOM – neprestano TRAŽI OCA

Ovo je bio emotivan trenutak kako za njih dvojicu, tako i za celu porodicu, ali i gledaoce, te mnogi ne mogu da se oporave od dirljivih scena koje teraju suze na oči.

Željko je poslije susreta otišao sa imanja, ali se o tom spoju i dalje priča.

Prije ulaska u “Zadrugu”, Marinković je ovako govorio o svom sinu:

– Nemam osećaj prema tom detetu. Ovo je već ispričana priča. Miljana se porodila, ja sam otišao prvog dana u bolnicu i bio u sobi sa njom i detetom, tu je bila Marija, najnormalnije pričali, sve je bilo okej. Ja sam došao da vidim dete, krenuo za Beograd nazad. Tu je počeo onaj pakao od života koji možete da očekujete od Miljane i onda je došlo to pravljenje žurke za rođenje, ja nisam želeo da dođem da bude da sam došao, jer će televizija da snima. Nisam se pojavio i bilo je u direktnom prenosu to čuveno pokazivanje papira da sam ja N.N. Ona nije imala prilike da me zove i kontaktira, kao ni ja nju. Ja sam prošle godine doneo poklone za Željka, bio sam sa svojom sadašnjom devojkom. Miljana me je najnormalnije pozvala i pitala da li bih voleo da vidim dete, fino su me dočekali. Pripremljen sam otišao da znam da ne može da funkcioniše ni blizu perfektnog, nisam očekivao ne znam šta od tog susreta, jer dete me ne poznaje. Marija i Siniša su me vrlo prijatno dočekali i vikali Željku da sam mu tata. Marija je kao domaćica sve pripremila, Miljana je sedela sa Bebicom za stolom pored nas. Miljana je tu igrala rijaliti, dobacivala: “Hoćeš pivo?”, Siniša ju je umirivao. Bio sam do momenta kad je njena sestra skočila iz sobe i napala me što sam došao, šta ću ovde. Mislim da je bila Tijana, ne znam ih. Nisam želeo javnu raspravu sa njom jer sam znao da Miljana to jedva čeka. Pokušao sam toj devojci da objasnim da nisam došao kod nje, a i da je nemoguće da sebe predstavim kao oca posle tri godine tako brzo. Postepeno sam krenuo, ali to nije moglo. Siniša i Marija su, može se reći, bili na mojoj strani u toj situaciji, Miljana je dobacivala naravno. Čuo sam se sa Sinišom za Željkov rođendan. Sa njima je jako teško napraviti balans – ispričao je Ivan, piše Srbija danas.

Marija Kulić je tada ispričala i svoju stranu priče:

– Sve je rekao tačno, sem, zbog čega je bila takva Tijanina reakcija. Kao prvo, Tijana neizmerno voli Željka. To je neopisivo koliko je vezana za njega. Nema dana da ga nečim ne iznenadi. Samim tim je i preosetljiva na njega. Jedva je čekala da vidi Željkovu reakciju kad mu kažemo da mu je to tata i pripremali smo ga za njegov dolazak. Miljana ga je pozvala, jer je Željko u to vreme stalno pitao: “Gde je moj tata i kad će da dođe kod mene?”. On vidi da po decu u vrtić dolaze i očevi, pa je počeo da ga traži – rekla je Marija i nastavila:

– Zbog njega smo ga i primili. Tijana je bila neverovatno uzbuđena zbog Željkove reakcije. Kad je videla da je ušao u dvorište, odmah je izašla, a ja sam držala Željka u naručju da ga dočekamo. Šta se desilo? Som ulazi u dvorište, prolazi pored Željka, rukom ga protrese po kosi, u prolazu, govoreći: “Gde si, bre, ti?” i odlazi kod Siniše u dnevnu sobu, seda pored njega, tik uz njega i počinje da priča nešto nebitno, kao svratio je u prolazu – dodala je Marija.

– Tijani su se oči napunile suza i odmah je sa Željkom ušla u njegovu sobu, da je ne vidimo da plače. Sedeli su u sobi, a ovaj som uopšte nije ušao da se sa njim poigra ili popriča. Tijana nije više mogla da izdrži, srce bi joj prepuklo, uletela je u dnevnu sobu, gde je ovaj sedeo i obratila se njemu rečima: “Je li, kako te nije sramota da prođeš pored deteta koje te čeka, a da ga ne poljubiš?”. Tako je krenula rasprava između njih, gde mu je rekla da sat vremena priča o svom psu, a došao je da vidi dete – ispričala je Kulićka, piše Srbija danas.

