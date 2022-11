HITNA DISKVALIFIKACIJA MILJANE KULIĆ: Produkcija VRATILA snimak i vidjela SRAMNU STVAR (VIDEO)

Tokom emisije “Pitanja gledalaca” došlo je do verbalnog sukoba između Sanje Grujić i Miljane Kulić, da bi se na kraju to proširilo i na sukob između njihovih momaka, Nenada Macanovića Bebice i Marka Stefanovića.

Obezbeđenje je hitno reagovalo i razdvojilo zadrugare kako ne bi došlo do fizičkog kontakta, a u trenutku celokupnog haosa, Miljana je uletela između njih dvojice i okrivila Stefanovića da ju je navodno šutnuo u stomak.Produkcija se ubrzo oglasila i voditeljka Dušica Jakovljević je saopštila da Marko nije fizički udario Miljanu.

– Samo da znate nije došlo do tog udarca u stomak – rekla je Dušica.

Miljana nakon toga vidno besna i iznervirana otišla je do rehabilitacije u koju je smeštena njena majka Marija i tom prilikom udarila na produkciju i samu voditeljku, nazvavši je pogrdnim imenom.

– Da, šutnuo me u stomak, ova ku***tina kaže da me nije šutnuo. Šutnuo me u stomak – drala se Miljana Mariji koja je pokušala da je smiri i ukaže joj na to da je sama kriva što se našla između dva muškarca u konfliktu.

Tom prilikom je i zahtevala od Nenada da udari Stefanovića kako bi oboje napustili rijaliti, ali je i otkrila šta zapravo misli o Velikom šefu i Velikoj šefici, zbog čega bi mogla momentalno da bude diskvalifikovana.

– Jako me je šutnuo u stomak. Idi ga Nenade udari, rasšrafi mu glavu, izaći ćeš ti, a za tobom ću i ja. Idi ga udari. Šutnuo me u stomak, traži snimak da vidiš, kad budeš izašla traži snimak da vidiš pa ćeš videti da li me je šutnuo. Kad budeš izašla traži snimak da vidiš. Najgora je ovo produkcija, najgora, gora od “Parova”. Lažu da me nije šutnuo u stomak, promenilin su kadar na nekog drugog – govorila je razjarena Miljana.

Da li će produkcija kazniti Miljanu zbog sramnog ponašanja ili ne, ostaje nam da ispratimo.

Facebook komentari