“KO JE BOLJI U KREVETU? MOJ TATA ILI MOJ DEČKO?” – Maja Marinković ŽESTOKO POTKAČILA Maju Kovačević zbog ODNOSA sa Bilalom

Maja Marinković požalila se sa zadrugarima o Bilalu Brajloviću i o svemu što se dešava. Nadovezala se na Filipa Cara, pa pomenula i njenog oca za kog se spekuliše da je bio intiman sa Kovačevićevom.

– Je l’ pita neko kako je meni, krivo mi je, nisam ovo očekivala, baš me je prodao – rekla je Maja.

– Rekla sam ti da neće on to izdržati, precijenili smo ga svi, ne može on to da iznese – kazala je Jelena.

– Nju (Maju Kovačević) je*e ko stigne, pitaću je da li bolje je*e moj tata ili moj dečko, da li je to normalno? – upitala je Maja.

– Ona je prava klasična k*rv*tina – rekla je Jelena.

– Jelena, kako sam ti rekla, za sve sam bila u pravu, prebila sam ga ko vola. Znam ja šta ću da mu napravim. On želi da me diskalifikuje, on nije kao Filip Car, za njega je gospodin i nema mali k**ac – dodala je Maja.

– Stvarno mu je mali – kazala je Jelena, piše Pink.

