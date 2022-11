“UBIT ĆU IH OBOJE SAD!” – PRIZNAO JOJ U OČI DA JE SPAVAO SA DRUGOM – Maja SE SLOMILA “Šta si ti umislila, ko si?!”

Maji Marinković prišao je Bojan Simić da je utješi, tu je bila i Jelena Golubović. Onda se ona ponovo suočila sa Bilalom Brajlovićem, piše Srbija danas.

Tada joj je Boki rekao da je Bilal imao odnose sa Majom Kovačević, pa je ona priprijetila da će ih ubiti oboje.

– Je li moguće da je ovo uradio, je li otišao kod one ku*ve? – upitala je Maja Bokija.

– Ja sam mu rekao da je kur*a, ku*va je kur*a, nemoj da plačeš, ti si ribetina za sve njih – kazao je Bojan.

– G*vno jedno malo, to da mi uradi pred svadbu – rekla je Maja.

– Kakav ološ Boki, je l spavao sa njom? – upitala je Maja.

– Jeste – rekao je Boki.

– Ubit ću ih oboje sad – rekla je ona.

Onda je Maja ušla u pušionicu gdje je bio Bilal.

– Da li si imao? Znači imao si, a ionako je*eš dva minuta, imao si pi*ko- upitala je Maja.

– Jesam, ali ne zanima me rekla je šta je rekla. Ko će preći preko tog, šta radiš ti, koga ti spominješ, zar te nije stid. Šta si ti, ti si normalna, gora si od mene 500 puta. Čim dođe neko prevarila bi me, prvi čovjek koji uđe, uradiće to – dodao je Bilal.

– To je razlog da ti imaš odnose zbog toga što sam rekla – kazala je Maja, piše Srbija danas.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari