“IGRA IGRU! HOĆE DA JE DISKVALIFIKUJE!” – Marija ŽESTOKO OPLELA po Zoli, pa NAHVALILA Bebicu

Maja Marinković je razgovarala sa Marijom Kulić o Lazaru Čoliću Zoli, pomenuvši da je razgovarala i sa Miljanom Kulić.

– Pričala sam sa Miljanom, nije joj lako – komentarisala je Maja.

– Ma on ovde igra rijaliti. Želi da je diskvalifikuje. Seti se kako joj je bilo sa Nevenom. A Nenad je za nju, on je stabilan jako. On nju mnogo voli, ali nije harizmatičan za nju – rekla je Marija,.

– Ma dosadan joj je ali je obožava – dodala je Maja.

– Ma zgrčen je, on se plaši da se ona vrati Zoli – rekla je Marija, piše Srbija danas.

