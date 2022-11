“UZBUĐENA SAM, SVADBA NIJE MALA STVAR!” Produkcija DONIJELA ODLUKU – Izvode napolje Maju i Bilala!

Drvo mudrosti pozvalo je Maju Marinković da dođe u Rajski vrt, kako bi prokomentarisala vjenčanje sa Bilalom Brajlovićem, koje se bliži.

– Jako sam uzbuđena. Mislim da će sve biti kako treba – rekla je Maja.

– U kakvim ste odnosima Bilal i ti? – upitalo je Drvo.

– Pa, mislim da drugi ljudi utiču na naš odnos. Miljan se tu meša, ali smatram da ne smemo da dozvolimo ljuima da se mešaju u naš odnos. On drži do sebe, ima crtu tvrdoglavosti. Mlađi je od mene, a jako je inteligentasn. Mislim da će ipak biti sve kako treba – kazala je Maja.

– Više nema tvoje ljubomore? – upitalo je Drvo.

– To je već malo teže. Poznato je da sam ja ljubomorna, mogu da prikrivam to neko vreme, ali je to deo moje prirode. Možda je prenaglašeno, ali šta da radim. On ne treba da radi neke stvari, ako zna da me nerviraju. Dosta se promenio od samog početka, ali bih volela da je više pažljiv – rekla je Maja.

– Da li si uzbuđena zbog nedelje? – upitalo je Drvo.

– Ja nikada nisam bila mlada, čas se smejem, čas plačem. To nije mala stvar, naravno da sam jako uzbuđena. Drugi ljudi nisu srećni zbog naše svadbe, ali sam ja lično presrećna, jedva čekam. On je čak sve ozbiljnije shvatio od mene, ali verujem da će sve biti dobro – kazala je Maja.

– Majo, sada je došlo vreme da te izmere za venčanicu i Bilala za njegovo odelo. Sada ćete otići u salon – reklo je Drvo.

– Ja bih da ti odam jednu tajnu, u zamenu za pesmu. Kada se potegla tema, Anđela i Tamaris, sinoć, ja bih da kažem nešto. Adam se poverio da mu se dopada Anđela. Postojao je neki blagi flert sa njegove strane kada je bio sa Tamaris – kazala je Maja, piše Srbija danas.

