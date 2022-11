SADA SVI ZNAJU ISTINU O AFERI BEBICE I MARIJE! Kulićeva u SUZAMA, Macanović je IZDAO pred milionima

Marija Kulić je napala zeta Nenada Macanovića Bebicu jer nije branio njenu čast pred zadrugarima.

– Šta sam ja sve rekla kad sma se sa Bebicom svađala, ja sam rekla da je možda zaljubljen u nju – rekla je Miljana.

– Oni kao sve kažu iz afekta, kao bolešine, a vi ih izgovarate – rekao je Ivan Marinković.

– Odakle tebi mozak to da kažeš, pa nije on Bojan Tomović, on je bolestan čovek. Zdrave ne svrstavaš sa psihički bolesnima, a nije ti ni bio dečko. Ti u tvojim šalama izgovoriš takve gadosti – rekla je Marija.

– Ovde se prebacuje na Miljanu – rekao je Zola.

– Ona je to izgovorila. Je*em mater svima koji to misle – rekla je Marija.

Kako u afektu da kaže da zna apartman u kom ste se j.? – pitao je Milan.

– Šta ja ne smem, da me nek Bože sačuvaj ne spoji sa Nenadom. Ja smatram ono što je ispravno, taj čovek meni pomaže, a što je mutav pa ne zna da odgovori ni za sebe, ni za mene, ni za Miljanu to ja ne mogu da menjam.

– Nisam rekla ni Miljani jer ni jedan ni drugi nisu došli da kažu nešto na tu temu – rekla je Marija.

– Da li bi se neko ko ima rak je*o dok mu dete umire sa zetom – vikao je Miljan

– Ja ga gledam kao sina, to je isto kao da se majka je*e sa sinom. A ti ako si mutav šta si koji ku*ac došao ovde. Reci nešto čoveče – rekla je Marija.

– Marija je već to demantovala – rekao je Bebica.

– Trebao si da kažeš Zorici: Sram te bilo. Ja sa Zoricom mogu i ne moram da sednem, meni je bitno što si ti ćutao, a možda ćeš da budeš njen muž, da živiš sa nama – rekla je Marija Bebici.

– Pa ja mogu da napušavam svakoga – rekao je Bebica.

– Ivan i Zola bi skočili sebe da odbrane ako ne Mariju – rekao je Milan, piše Srbija danas.

