Brad Pitt o svojoj omiljenoj glumici: “Najlepša žena na ekranu”

Pitt je svoje mišljenje o tome podijelio još 1996. godine, kada su ga pitali o omiljenim glumcima u industriji.

“Poznajem jako malo muškaraca na koje se mogu ugledati”, rekao je za časopis Tiger Beat.

“Zato cijenim starije filmove jer pokazuju čovjeka koji se zalaže za svoje principe. Kao Robert Redford. Prikazivao je čovjeka kakav bi muškarci željeli biti i kakav bi žene željele da muškarci budu”, dodao je Pitt.

Tvrdio je da najveće zvijezde nisu uvijek ljudi koje bi se nazivalo ‘seks simbolima’ unatoč tome što je izgled veliki faktor u Hollywoodu, prenosi Index.hr.

“Kada vidite osobu, koncentrirate li se samo na njen izgled? To je samo prvi dojam. Onda postoji neko ko ti ne zapne odmah za oko, ali popričaš s njim i to postane nešto najljepše na svijetu”.

Njegova najdraža glumica svih vremena je žena koja nije bila poznata kao seks simbol, no Pitt kaže da je unatoč tome za njega “najljepša žena na ekranu”.

Riječ je o danas 74-godišnjoj glumici Dianne Wiest, koja se proslavila ulogama u filmovima kao što su Footloose i Edward Škaroruki.

Wiest je osvojila Oscare za filmove Woodyja Allena Hannah and Her Sisters i Bullets Over Broadway. Ostali značajni filmovi u kojima je glumila uključuju Parenthood, Practical Magic, The Lost Boys i Dan in Real Life, a također se pojavila i u nekim serijama poput Law & Order, Life in Pieces itd.

