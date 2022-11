“BILA SAM SA NJIM IZ STRAHA OD MAME!” Miljana PRIZNALA da NIKAD NIJE VOLJELA Bebicu: Ne voli ni on mene toliko!

Tokom emisije “Pitanja novinara”, naredno pitanje je postavljeno Miljani Kulić

– Na koji način si i posle čega odlučila da presečeš sa Bebicom. Kakvo je stanje stvari sa tvojim emocijama prema Bebici i Zoli?

– Ja vrlo brzo pokažem, bebica mi nije zabavan nemamo o čemu da pričamo, dosadno mi je sa njim, monotono mi je u odnosu sa njim – rekla je Miljana

– Sebe si gušila kad si sa čovekom koji te ne radi u tom nekom smislu. Je l’ si mu nekad rekla sve ovo?

– U pravu si, jesam. Želeo je da bude sa mnom. Ja sam nenormalna, a i to je. Bila sam iskrena kad sam rekla da mi neće srce. On je dobar momak, uvek ću biti tu za njega. Pomirila sam se sa njim jer je ušao sa stavom i uplašila sam se mame. Lepše mi je druženje sa Zolom nego veza sa Bebicom – rekla je Miljana.

– Sebe si zanemarila i sputala – rekao je Darko.

– Jesam, jesam i u… Nisam ja ponizila Nenada nego sam htela da mi mama i tata budu srećni. Čula sam da su tužni, da mi je tata loše, da ne ustaje i onda sam htela da ga oraspoložim – rekla je Miljana.

– Što si ušla sa njim da ga maltertiraš? – pitala je Marija.

– Hteo je da uđe, a znao je kroz šta sve može da prođe kad je tu moj bivši kog sam najviše volela. nisu ni sa njim čista posla, ne voli on mene toliko koliko priča, voli me, ali ne toliko. Nisam ja džabe tražila poligraf – rekla je Miljana.

– Rekao je da radi šta mu odgovara, a tebi je to bilo vrlo sumnjivo. Šta ti to znači? – pitao je Darko.

– Da volim Zolu i da imam emocije, znao je da sam ga zvala napolju, a njemu odgovara da bude sa mnom. Rekla sam mu da ne mogu, znam da me drži kao malo vode na dlanu, ali ne mogu protiv sebe – rekla je Miljana.

– Promijenila si se, mislim da nikad nisi bila iskrenija i bez uvijanja. Zoli se tvoja promjena jako sviđa, staloženija si i smirenija – rekao je Darko.

– Jesam i trudim se. Ne nasedam na provokacije, ali ću odgovoriti u svom stilu – rekla je Miljana.

– Nemam ljubavi, ni napolju nisam imala. Čim sam imala potrebu da zovem Zolu znači da nešto nije bilo u redu. Kad sam sa Zolom bila nije me zanimao niko, samo sam na njega bila fokusirana. Njega volim i to je to. Najveća greška mi je što sam imala se*sualne odnose, ne znam ni zašto sam imala – rekla je Miljana.

– Mnogi misle da su tebi naredili da budeš sa Bebicom kako bi ispunila očekivanja roditelja – rekao je Darko.

– Što se tiče tate da, mama je isto bila za to, ali je promijenila stav kad je ušla i mnogo mi je lakše. Ja nisam bila ja, totalno izgubljena, rastrzana – rekla je Miljana, piše Srbija danas.

