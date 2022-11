“JA ŽIVIM ZA TO DIJETE! UBIJAM ZA NJEGA!” Marija Kulić ne da na Željka, ŽESTOKO ZARATILA sa Ivanom Marinkovićem

Marija Kulić oplela je po Ivanu Marinkoviću sa zadrugarima, a onda se pojavio i on i započeo žestoko svađu sa Marijom.

– Problem je jer oni ne poznaju Ivana, a ti ga znaš – rekao je Bilal.

– Ja ga znam. Ja sam gledala kako je on plakao kao p*čka za mamu i tatu, težak život. Više je plakao nego žene i devojčice. On traži sažaljenje u narodu, bori se za sebe – govorila je Marija.

– To sve govori o njemu – dodala je Maja Kovačević.

– To su monstrumi. On da vidi dete neće nikad. Kad Željko poraste ima da kaže: “Daj da vidim ko je onaj retard koji me je napravio” – nastavila je Marija.

– Makice, dobićeš rijaliti koliko ja budem hteo, možeš samo da laprdaš, bakice – uključio se Ivan.

– Majmune, moje unuče si vređao. Za koga živiš? – pitala je Marija.

– Za sebe, a ti živiš za rijaliti. Ja sam sa tobom hteo lepo, ali možemo i drugačije. Mene samo čudi što si bila dobra u Nišu. Ja mislim da si ti g*vno veće – odbrusio je Marinković.

– Ti si klošar, čoveče. Dete će sutra da se stidi ko ga je napravio. Ljubomoran si na Miljanu – nastavila je Kulićeva.

– Ne možeš da joj zabraniš da bude sa Zolom. Hteo sam lepo sa tobom, ali na svaku uvredu odgovaram. Moja ćerka je lepo vaspitana – pričao je Ivan.

– Majka ju je vaspitala – dodala je Marija.

– Majka i ja dok sam živeo. Koja si ti majka? – nastavio je on.

– Ti si bivši muž Goce Tržan, koja si ti ličnost? Meni nemaš šta da kažeš, smrad si od čoveka – pričala je Marija.

– Tebe slušaju kao dvorsku ludu – poručio je Ivan.

– Tebi duša smrdi, smradu. Ti si se uplašio da te ona ne obaveže alimentacijom, pa si joj rekao: “Dabogda ti se raspalo ono što imaš u stomaku”. To je samo da alimentaciju ne bi plaćao. Cao život si bio klošar i ostaćeš klošar – rekla je Marija, piše Srbija danas.

