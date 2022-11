“NIKAD NEĆE VIDJETI ŽELJKA!” Marija DONIJELA ODLUKU – Ivanu Marinkoviću ZABRANJENO da IKADA VIŠE VIDI SINA

Emisija “Pitanja novinara” je počela. Pitanje je postavljeno Mariji Kulić.

– Onaj ko je željan da se vidi sa svih strana i igra rijaliti stane tu ispred, ja stanem pored svog mesta, kamere me vide. Ti imaš tu u koga da gledaš – obratila se Marija Zoli koji joj je dobacio.

– Koji frontovi će ti biti dominantni u ovoj sezoni? – pitao je Darko

– Svi oni koji su pričali gluposti. Imam ih pet, neću ih štedjeti. Prva je Miljana i najgrublja bih bila prema njoj jer čovek koji je maltene sve učinio za nju ponižen je danas u igrici sa ovim mamlazom, smeju mu se, ponižavaju. Ako neće da bude sa njim nek mu kaže, a ne da se pridružuje šljamovima iz Koteža kojima neko drugi čuva decu – rekla je Marija.

– Ko je iz Koteža? – pitao je Ivan.

– A vi ste iz Londona izvinite – rekla je Marija.

– Kod Vukovog spomenika – rekao je Ivan.

– Miljana se boji moje rekacije, hoću njoj kažem i rekla sam joj da je niko ne tera da bude sa Bebicom i niko je ne prisiljava. Jedno poštovanje i zahvalnost je dužna Nenadu, a ovo što radi ja ni najgorem neprijatelju ne bih radila. Drugi je ovaj kom ime neću da izgovorim. Nisam se nadala da će ovako krenuti, ali narod je mogao da čuje ovog nečovjeka, nek sam sebi da ime koje bude hteo – rekla je Marija.

– Kad sam čula kakve bljuvotine je pričao došlo mi je da uđem u televizor. Rekao je da smo mi rijaliti. To zanima Miljanu, a ona se onim se*sualnim odnosima izblamirala. Stoji da ona živi u Zadruzi više nego u kući. Ne može da ima se*s samo u julu i avgust – rekla je Marija, piše Srbija danas.

– Zaboravila bih kako izgleda – rekla je Miljana.

– Ona bruka sebe. Nemoguće je izbegavati odnose, ali nekako ispod pokrivača, pa se ustežeš, a ne transparentno. Miljana je Miljana, ja sam Marija, drugačija od nje. Rekla je da neće imati odnose, ono sa onim tamo me nije iznenadilo, ali ponavljanje stvari koje je rekla Nenadu, a i još gorih su katastrofa. Donor (Ivan) je rekao da je došao da uspostavi kontakt sa detetom, da sam ja prepoznala da mu je to zaista cilj i da sam vidjela želju. Ono kad je plakao, plakao je za majkom, znam ja te njegove partije trača. Djeca su njemu zadnja rupa na svirali. Odnos u rijalitiju sa djetetom neće uspostavljati, meni je rijaliti za zarađivanje novca. Imao je 4 godine da uspostavi kontakt, apsolutno se isto ponaša sa prethodnim djetetom. Goca Tržan kaže da je znala kakav je on i svom djetetu je pričala svakodnevno da kad god želi da vidi tatu, odvešće je. Znala je da će on reći jer mama ne da, da je on za nju ovo, ono. Mi smo se jednom čuli telefonom i rekli smo mu kad god hoće može, u bilo koje doba dana da vidi Željka nezavisno od Miljane. Nikad nije pozvao. On kad je ušao mi smo trebali da kažemo Željku, pa nenormalni smo što smo mu ga predstavili kao oca. Izvodimo Željka i rekli smo mu da će mu doći tata jer svaki dan pita i dolazi Ivan i kaže: De si ti mali, i ulazi kod Siniše. Pa vidio si djetence slatko, uzmeš ga poljubiš. Ja nisam monstrum, nisam ništa zabranila, ali on zbog ovih riječi neće nikad vidjeti dijete – rekla je Marija.

