SELI STVARI – TO JE IŽIVLJAVANJE! Marija Kulić hitno reagovala iz NIŠA – van sebe zbog onoga što se dogodilo

Zadrugarka Miljana Kulić je ove sezone ponovo u ljubavnom trouglu i to sa istim akterima kao i prošle sezone, Nenadom Macanovićem Bebicom i Lazarom Čolićem Zola.

Iako je u emotivnom odnosu sa Bebicom, najpoznatija Nišlijka po ko zna koji put produbila je svoje emocije prema Zoli, te u više navrata istakla kako ga voli i da ne može bez njega.

Međutim, prošlog vikenda u Bijelu kuću uselio se i Macanović, te je cijela priča dobila svoj rasplet, a Miljana jer riješila da se ipak vrati svom dragom.

Kako je njihov odnos često propraćen turbulencijama, tako je bilo i sinoć, kada je Kulićeva iznenada raskinula sa Bebicom i poručila mu da pokupi svoje stvari, ali su ubrzo vrelom akcijom sklopili primirje.

Ovim povodom oglasila se Miljanina majka Marija Kulić, koja je bijesno osudila potez svoje kćerke, te istakla da je Miljana iživljava nad Nenadom.

– Ma, katastrofa, da vam kažem, i sa tim intimnim odnosima! Znači kao da ne kažem šta i ko… To mi je odvratno, neću uopšte da komentarišem, to je katastrofa! A ovo raskid, pa pomirenje, da on seli stvari, to je klasično iživljavanje nad nedžunim čovjekom! Eto tako, toliko o tome – zaključuje Marija bijesno za Pink.rs.

