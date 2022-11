OVO SE MAJI NEĆE DOPASTI – Bilal TRAŽIO OD PRODUKCIJE specijalne POKLONE za momačko veče

Bilal Brajlović je stigao u Rajski vrt da priča o svadbi, željama za momačko veče i o tajni Adama Đoganija.

– Zdravo mladoženja – reklo je Drvo.

– Mislio sam da mi ovo niko nikad neće reći, ali ja sam spreman. Srećan sam drvo, baš sam srećan, ali znam da će biti ludo kad pukne to. Biću kao Adam Đogani. Moja emocija je iz dana u dan sve veća i veća, nisam htio to sebi da dozvolim, ali mi se svidjela. Idemo polako, iako je to nešto brže, izgleda. Radi me, baš me radi, ali svi znate da je luda da ludi na svaku sitnicu. Ne želim da se mijenjam, dovoljno sam već. Bio bih srećniji kad nikad ne bi bili zajedno zbog mene i zbog svega, ali ja sam za to i ako treba nešto da bude – rekao je Bilal.

– Ljubav je koliko lijepa, toliko i ružna. Zna da boli koliko i da usreći. Ljubav je baš ružna stvar koja će se svakom desiti. Ja za ljubav nisam, više sam da mi niko ne remeti mozak. Ja sam ja, niko mi ne može ništa. A kad se zaljubite osoba vam remeti mozak i ne budem ja – ja u nekim momentima, posebno sa osobom kao što je ona – rekao je Bilal.

– Neki su ljubomorni na nas, svadbu ne znam kako vidim. To ćete vi najbolje uraditi, ali biće šou i zabavno sigurno. Za momačko mi dovedite što više žena i nargilu. Brendon je organizator. Moraju žene da budu tu jer je to posljednja noć, poslije toga sam ja vjeran momak. Ja kad sam zauzet, kad želim, ja sam zauzet. U ovoj situaciji druge druge nemaju mjesta pored mene. Ali na momačkoj večeri djevojke treba da budu tu zbog ostalih muškaraca, zbog mene najmanje. Ne moramo Maji ni da kažemo – rekao je Bilal.

– Saueru se sviđa Anđela i bio bi sa njom, to je moja tajna. Uuu, imam jednu veliku ako ostaje među nama. Đoganiju se sviđa Anđela. Ne baš mnogo ali postoje pogledi. I sa Tamarom je srećan, ali mi je rekao da tu nešto ima. I ona ima poglede ka njemu – rekao je Bilal, piše Srbija danas.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari