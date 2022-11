PROGOVORIO O MIKIČINOJ PRELJUBI U “ZADRUZI 6”! – Miloš Bojanić o AFERI sa Sanjom Grujić: “U ovo VJERUJEM”

Juče je došlo do žestoke svađe Sanje Grujić i Mikice Bojanića u kojoj je on otkrio da ju je jednom poljubio u vrat, a ona iznijela da su se vidjeli pred sam ulazak u šestu sezonu najgledanijeg rijalitija u reagionu. Tim povodom pozvali su Miloša Bojanića, kako bi progovorio o navodnoj aferi koja je za samo jedan dan odjeknula i napravila opšti haos u Bijeloj kući, ali i medijima.

Kako komentarišete jučerašnju svađu Mikice sa Sanjom Grujić, u kojoj je on iznio da ju je poljubio u vrat, a ona da su se vidjeli pred ulazaku “Zadrugu 6”?

Ja nisam ispratio, ja u to vrijeme spavam uveliko, ali vi izvještavate, pa ja čujem i zovu me telefonom. To mi liči na rijaliti, ali ko će to znato? Mladi ljudi, svašta se događa. Kad biste vidjeli Mikicu ženu, kad bi se pojavila, a pojavit će se vjerovatno za Novu godinu, svi će da padnu na glavu, piše Srbija Danas.

Da li mislite da je Mikicinoj ženi zasmetalo sve to što je juče iznešeno?

Nemam pojma, ja nisam sa njom kontaktirao na tu temu. Mislim da ne prati previše, ima obaveze i djecu koja idu u školu. Oni imaju izuzeto skladan brak i ne postoji ništa što to može da uzdrma i poremeti. To je rijaliti, sve je dozvoljeno osim fizičkog kontakta. Ja sam stari rijaliti majstor, znam kako stvari idu i ne mogu da kažem da je to to ili nije, sve je moguće, ali nikad nije moguće da je Mikica suprugu i djecu preverio ili podcijenio. Svaka čast Sanji, ona je vrlo inteligentna, lijepo komentariše i dopada mi se kao rijaliti igrač. Ja mislim da je to nešto da se obrati pažnja na njih.

Ona je juče u žaru svađe sa Mikicom rekla da bi više voljela da je povezuju sa Vama nego sa njim, kako to komentarišete?

(Smijeh) Ona meni može da bude unuka. Ja imam unuku koja ima 20 godina. To govori da su to rijaliti provokacije i igre bez granica. Ja nju gledam kao moju unuku, ne mislim da ona mene drugačije gleda. Ona je jako inteligentna, riječita, oštroumna. Njeni svi komentari su konstruktivni. Koliko znam njih dvoje su bili dobri, šta su sad inskontruisali dragi Bog zna.

Da li mislite da će Mikica ostati vjeran i da do kraja učešća u “Zadruzi” neće napraviti nijedan kiks?

Znajući svoje dijete u to vjerujem. Ja sam prošao svašta nešto u životu, ali da tako nešto javno učini, ako malo ima moje krvi, a ima malo više, to ne može da se desi.

