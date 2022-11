APELOVALA NA DRŽAVNE USTANOVE! Marija Kulić traži REAKCIJU ZAKONA: “Pogubljena je i utučena” – POBIJESNILA

Marija Kulić ne krije ogroman animozitet prema Lazaru Čoliću Zoli, ali ni prema Ivanu Marinkoviću i sada smatra da bi njih trebalo podvrgnuti drastičnim mjerama zbog činjenice da prave djevojaka u rijalitiju djecu za koju poslije ne žele da odgovaraju.

Kada je saznala da postoji mogućnosti da je 18-ogodišnja Kristina Ina Rajzinger trudna sa Zolom, Marija je osula “drvlje i kamenje po njemu”:

– Ja bih i Ivana Marinkovića i Zolu, pošto prave djecu tek tako, poslala na kastraciju! Zakon da se uvede – jednom si pogriješio, drugi put napravio istu grešku, nema više – počinje priču Marija.

Kulićka kaže da ju je pogodila sinoćnja potresna ispovijest Kristine Ine, koja je objelodanila detalje stravične saobraćajke u kojoj je ostala bez oca.

– Meni je juče bilo žao one djevojčice Ine. Ona ima 18 godina, ali ne smatram da ona nije zrela. Ipak, djevojka je prošla takav jedan period dvije godine unazad, zbog nesreće kojoj je prisustvovala, kada je izgubila oca. To je psihički uticalo na nju, kaže da i dalje ima grižu savjesti! Ona misli da je ona maltene kriva za smrt oca, a nije, bila je samo dijete, otkud zna da li joj je otac bio umoran, pa nije trebalo da vozi ili… Mnogo je teško da se sa tim nosiš cijelog života. Utučena je, povučena, pogubljena je. Ne zna da li je pošla ili došla, da li joj se sviđa Zola, ni što je spavala sa njim… Bila žurka, dijete možda popilo…- priča Marija.

Marija je na Zolu posebno kivna jer je njena ćerka zbog njegovog ponašanja tri puta bila na abo.tusu:

– Zola seje, pravi djecu svima. Miljana je zbog njega tri puta ostala trudna! Znao je, pričalo mu se da ne sme Miljana zbog terapije koju je pila da ostane u drugom stanju… Boljela ga je ona stvar! Gleda sebe u momentu da zadovolji, takav je, sebičan, nikada nije mislio na druge – kaže Marija, kojoj nije jasno zbog čega se Zola iščuđuje zbog potencijalne trudnoće, kada je i sam priznao da je e.akulirao tokom odnosa, a nije koristio zaštitu- bijesna je Marija koja je zabrinuta i za psihičko stanje Kristine Ine:

– Naravno da je vrlo izvjesno da će u tom slučaju djevojka ostati trudna, pogotovo je to moguće kod mladih djevojaka. Nije morao ni da završi, moglo je da ostane malo sperme u kanalu, da to izađe već na početku odnosa i da oplodi djevojku. Šta je tu čudno, bre?! Kakvi su to nezaštićeni odnosi?! Ova djevojka nije za to da rađa sada, mlada je, ali i istraumirana, treba da priča sa psihologom, da prevaziđe neke stvari.

Marija ne vjeruje u Zolina obećanja da će biti uz Kristinu Inu kakav god ishod ove priče bio.

– Ma, kakvi! Ma, ni slučajno! Pa, to bi bilo isto kao i Ivan Marinković. Eto, on napada Ivana, a isti je takav. Onda nemaš pravo glasa! To su samo priče zarad naroda, zna da je na televiziji, da se sve snima. Zola pravi priču, namjerno je sv.šio u nju, kao ranije u Miljanu, da bi imao priću o trudnoći, da bi se o tome polemisalo. Sve radi da bi bio tema broj jedan. Da ti iskoristiš nečiji život, hej?! Život može da joj upropasti zarad svog plasmana u rijalitiju?! To samo može monstrum da uradi, zato ga mrzim iz dna duše! Znam da je kvaran kao kvaran zub – kaže Marija i zaključuje:

– Da sam primijetila bilo kada da je Miljanu volio… Pa ja nisam majka mo.strum da je od sreće tjeram na drugu stranu, a znam da voli njega. Jednostavno, nema budućnosti sa njim. Nema emisije ljetos u koju nije došao nad.ogiran. Da li Miljani i njenom djetetu treba muška figura koja je na.koman, alko.oličar, neradnik?!- završila je Marija Kulić, piše Srbija Danas.

