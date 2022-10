MILJANA RASKRINKANA – BEBICA ĆE BITI OČAJAN! Kulićeva se POMIRILA sa njim jer je LJUTA na Zolu? Haos!

Tokom emisije “Pitanja novinara” Miljana Kulić pomirila se sa Nenadom Macanovićem Bebicom, a mnogi zadrugari su pomislili da se pomirenje dogodilo jer se Zola posvetio Ini koja smatra da je u drugom stanju, piše Srbija danas.

– Rekao sam Zoli da mu to ne treba. Neću se tu mešati, Zola nije za Miljanu niti ona za njega. Što se tiče ove male Ine, spavala je prvo veče sa njim. Deca se ne prave tako, sigurno nećeš roditi dece čoveku koga ne zanimaš. Njoj sad nešto kao nije dobro, rekao je Zola da će ga prihvatiti. Po meni ovo se ne radi na ovakav način. Ne znaju ništa jedno o drugom, nit znaš šta je, sramota me je da komentarišem – rekao je Miki.

– Zola je rekao da ako je ona u drugom stanju da bi priznao dijete? – upitala je novinarka.

– To je lijepo sa njegove strane, ali nije normalno. Treba razmišljati o sreći tog djeteta. Prošle godine je bila situacija, da li će djevojka da rodi ili ne, a oni su bili u vezi. Ni ova mala mi nije jasna što je rekla to pred izlazak. Možda ja nisam normalan, al jade – završio je Miki.

– Veoma interesantno, Zola je u jednu ruku kriv. Drago mi je što Sauer i ja nismo sa njom spavali, onda se ne bi znalo čije je dete. Ina ga nije toliko privukla, verujem u to – kazao je Bilal.

– Druže nisam je dobro ni vidio – rekao je Zola.

– Jasno mi je što je Miljana toliko iznervirana. Bebica je zaljubljen u Miljanu, a ona u Zolu i nervira je to što je možda Ina trudna. A Zoli najviše smeta to što kada izađe, neće znati da li je trudna. Nemoj brate Bebice trčati za njom, to što si uradio za nju tebi svaka čast. Naj*beš na kraju.

– Sprovela si istragu sa Zolom i sa Miljanom, šta se dešava? – upitala je novinarka.

– Dosta sam vremena provodila sa njom, mislila je da će ostati sa njim. Priča za trudnoću mi je jako sumnjiva, sada kada je nominovana to je rekla. Priča je smao za rijaliti i to je to. Znam da je držala i uložak u ruci, imala je cijklus poslije odnosa. Vidjelo se da laže, a Miljana je ljuta na Zolu, a sve ćemo vidjeti kada se uradi test – završila je Palčica.

