“DEČKO JE KLASIČAN ALKOHOLIČAR! SVE ME SMARA I GUŠI!” Maja se ŽALILA na VEZU sa Bilalom – POKAJALA SE?

Maja Marinković nakon svađe sa Bilalom Brajlovićem prišla mu je za crnim stolom, ali se zadrugarima žalila na njegovo ponašanje, piše Srbija danas.

– Ne može on da zna, kad ne zna. Dečko je alko.oličar, klasičan. Pive mu daj i eto. Ša, moji živci ne mogu da podnesu ljudsku gluposti. Ovo je veza Tare i Mateje, samo je on malo pametniji, igračkice, lutkice. Ja ovdje kroz zid išla. Dečko pije 24 časa, ima pet piva u šteku. Mene sve smara i sve me guši. Sad ovi sa početka stola sve slušaju – govorila je Maja.

Kako je sve izgledalo, pogledajte ispod teksta:

