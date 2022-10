BUKTI RAT U BIJELOJ KUĆI: Miljana Kulić se OBRUŠILA na DJ Tamaris! Odmah skočili i ostali – pale TEŠKE OPTUŽBE!

– Tamaris, smatram da se sprdaš sa Adamom, da želiš da ga diskvlifikuješ, da si lagala ono za Mikicu Bojanića i za ruku na butini. Adam ti je smetnja ovdje – rekla je Miljana.

– Ne možeš da kažeš stvari za koje nemaš činjenice – rekla je Tamaris, piše Srbija danas.

– Provociraš ga, jadnik će udariti nekog ako nastaviš to da radiš. Šalješ ga pet puta, provociraš – rekao je Miljan.

– Ja sam otišla kod Mikice i sama mu rekla šta mi je smetalo, nisam ja Adama slala – rekla je Tamaris.

– Nemoj za*ebavati Tamaris – rekao je Miljan.

– Ja to ne tražim od njega, ja mogu sama sebe da odbranim. Ja ću kao žensko da odreagujem i da kažem. neću ja da ćutim kad mi neko kaže da sjednem – rekla je Tamaris.

– Imamo pravo da komentarišemo – vikala je Miksi.

– Nije on pas, on je momak i to je to. ne šaljem ga ja, on ima svoj mozak. Ti ovim vrijeđaš Adama – vikala je Tamaris.

– Evo sad opet navlači Adama – vikala je Miksi, piše Srbija danas.

