BRAĆA DRAGOJEVIĆ RAZVEZALA JEZIK: Dejan otkrio zbog čega brani Aleks, David o GEJ AFERI, pa čestitao bivšoj Ani Korać TRUDNOĆU

Braća Dragojević otkrivaju kakav je život pod Davidovim režimom ishrane i treninga i kako to Dejan podnosi nakon 10 mjeseci provedenih u zatvorenom prostoru, piše Kurir.

– Ja sam nikad bolje, radim, treniram, kuvam, sada mi je tu Deki i stalno smo zajedno. Treniramo, kuvamo, treniramo i sve radimo zajedno! U početku je bilo rizično, to kako će da podnese novi režim života, ali sada je sve fenomenalno – kaže David.

David je priznao da li je svojoj bivšoj djevojci, Ani Korać, čestitao trudnoću.

– Nisam čestitao, ali evo kažem, sve najbolje! To je lijepo, zaista sve najbolje, da dijete bude živo i zdravo! Nema veće od toga – kaže Dragojević.

Stariji Dragojević, takođe je priznao, kako se osjećao protekle nedjelje kada je gej afera tresla Balkan i šta je zapravo istina od svih navoda koji su se provlačili:

– U šoku sam da neko može da izmisli takvu grozotu. Ni jedan deo teksta nije istinist u tome. Ja sam doživeo medijski linč ali sve sam stavio na sud, a sav novac će ići za dobrotvorne svrhe, mene taj novac ne zanima! Svi vide koliko ja radim na sebi i kakav život vodim… Neko na mom mestu, da je možda na tabletama ili da je psihički slabija od mene, pitanje je kako bi izdržala sve to… Ne znam ni o kome pričaju i pišu. Uvek sam imao najbolje devojke i tek ću ih imati… Ovo što se meni stavlja na teret, moraće da se dokaže.

Dejan je na samom kraju progovorio o ljubavi sa Aleksandrom i priznao kako se nosi sa velikim pritiskom javnosti, ali otkrio najveće strahove.

– U kontaktu sam sa Spomenkom i Jelenom, ne svakodnevno, ali smo na vezi. Ne sumnjam u nju ni malo, da sumnjam, ne bih je branio kao što je branim. Jasno mi je da pokušavaju da joj poljuljaju psihu, to je sada trend, ali od toga nema ništa. Niti ću se ja zaljubiti, niti ona. Aleksandru volim i meni je najbitnije je da ona to zna. Nedostaje mi puno zaista. Fali mi svaki trenutak sa njom! Ona je kao mala pahulja, svi su protiv nje, ali vratim ja to, sve vratim na svoje mesto – kaže Dejan u emisiji “Premijera”.

