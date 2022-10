VRAĆA SE U IGRU! Maja dala Bilalu još jednu šansu, on je natjerao da se momentalno pokaje, pa zapjevao: A SAD, ADIO!

Prikazan je video klip na kom Bilal Brajlović ne gleda u Anu Spasojević koja igra ispred njega, piše Pink.

Ovdje se vidi da Ana flertuje, a da on ne gleda – rekla je Maja.

Bilal se vraća u igru – rekao je Ivan.

Igrat ćemo se mačke i miša, ali ću ja biti mačkica – rekla je Maja.

Meni je bitno da nisam prišao, i nisam gledao – rekao je Bilal.

Ne znam šta se vidi. On se meni prvi obratio, nećete praviti budalu od mene. Ja sam ga pitala da li je normalan, on mi je rekao” Je*e te DGT, i ja rekla da ga volim najviše – rekla je Ana.

Ako hoće da uđe u odnos sa mnom, nema više alkohola – rekla je Maja.

A sad adio – pjevao je Bilal.

Ona ga je ovakvog zgotivila, a sad mu ne da ni da pije – rekao je Mića.

Čuj ne da mi da pijem – rekao je Bilal i eksirao piće.

E sel.ačino ortodoksna. Jadnik – rekla je Maja.

Kako Bilal pogleda Anu pijan, ona mu uzvrati i dobaci. Ana mu je odgovorila bezobrazno i on je zamahnuo da je polije pivom, a sve dok Maja nije bila tu. Maja se sklanjala od njega da je ne poljubi. Rekla je da je simpatičan i duhovit, ali neće da uđe sa njim u vezu. Rekla je da ne osjeća ništa. On je dečko takav po prirodi, takav je, takva sam i ja bila. Maja mi kaže da neće da se ljubi sa njim. Nije iskreno ni sa jedno, ni sa druge strane. Ima hemije, ali mi Maja pominje jednog lika, a te razgovore ne čujete. Ona radi jer želi da vidi kako će neko da se menja, da se igra, a on pravi mučenika od sebe – rekla je Matora.

Ja sam mučenik? Znam šta se priča vama, a meni priča drugu priču. Priča vam drugu priču da bi za stolom bila to što jeste i da ne bi bila izigrana – rekao je Bilal.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

