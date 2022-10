“TREBA ZA SVE DA ODGOVARA NA SUDU!” Dejan urnisao Ćertića – brutalno ga PONIZIO, sveti mu se za napad na Aleks

U emisiji ”Pitam za druga” kod Stefana Miloševića Pande i Sanje Stanković gostovali su braća Dragojević – Dejan i David. Tom prilikom, Dejan je iznio mišljenje o Urošu Ćertiću i žestoko ga potkačio. Dragojević se najprije osvrnuo na Ćertićevu izjavu da prestaje da brani Aleksandru Nikolić, kao i da Dejan treba da pogleda njen pasoš, kako bi se uvjerio gdje je sve bila i šta je radila.

– Ja sam rekao da nema potrebe da gledam Aleksandrin pasoš. S obzirom na to da se on poziva da je Beograđanin, njegov grad pričao o njegovoj ženi, djevojci koju je pretukao. Neka pogleda u svoje ruke i lice koje je osakatio… Nadam se da će odgovarati. Jedini njegov razlog za opstanak je da vrijeđa na nacionalnoj osnovi, to nije poenta rijalitija. Lako je bacati Neci stvari ili da Maji ukradeš energetsko piće. Treba za sve da odgovara na sudu – rekao je Dejan i dodao:

– On je ušao da napravi marketing, on nema ni marketing. Moja mama ima više lajkova od njega na Instagramu. On ima po 50 lajkova na slici… Njemu je bitno da se marketinški promoviše. On priča nešto stranim filmovima. Da je Švarceneger trebalo da dudla m*da, ti bi ih dudlao, jer ga mijenjaš u tim nekim situacijama, ti bi bio na koljenima da je trebalo da se purnjaju m*da… Ako si neki kaskader – poručio je Dragojević, piše Srbija danas.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

