PROGOVORIO O AFERI “ČOKOLADICA”! Dejan potkačio Bilala zbog Aleksandre: “Moglo je nekom oženjenom…”

Dejan Dragojević je zajedno sa bratom, Davidom Dragojevićem, gostovao u emisiji “Pitam za druga”. Dejan je tom prilikom prokomentarisao i aferu ”Čokoladicu” o kojoj su svi brujali prethodnih dana, piše Srbija Danas.

– Interesantno je što žele da rasture mene i Aleksandru. Međutim, njih sedmoro, osmoro je protiv nje i oni odmah pakuju priču. Moglo je nekom oženjenom da se napakuje, ali nije dovoljno interesantno. Oni su odmah skočili, nije se nadala da će biti tolika buka. Ona je rekla šta je, da je donijela pivo. Dečko je ”Debilal” – rekao je Dejan, a onda se osvrnuo na glasine da je Bilal zapravo paravan za Aleks Nikolić i Zvezdana Slavnića.

– Ja bih Bila Gejtsa ubacio u rijaliti i on bi brzo bio demoliran. Ko je to primijetio uopšte? Ti gledaoci koji to komentarišu za Aleks i Zvezdana nisu mjerodavni. Kako to u kući niko nije prokomentarisao. Zorica je komentarisala? Ona da pusti brkove, bila bi kao kamiondžija – poručio je Dragojević.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

