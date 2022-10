STVORILI SMO ZADRUGU – Porodica Đogani udarila na produkciju nakon sramne izjave Uroša Ćertića

Adam Đogani i Uroš Ćertić su se na početku rijalitija družili, a onda je došlo do pucanja ovog prijateljstva kada je kaskader ušao u sukob sa Tamarom Nikolić, poznatijom kao di-džej Tamaris.

Adamov i Urošev odnos se ne dopada ni Gagiju Đoganiju koji je podijelio snimak jedne njihove svađe na svom Instagram profilu.

– Sramoto romske zajednice i porodice Đogani, klošaru mali. Veliki šefe šta da ti radim kada zoveš ciguligu ligu li – zapjevao je Uroš tokom svađe.

Ove reči su iznervirale Gagija, pa je rešio da se javno obrati Velikom šefu i šefici. On smatra da je porodica Đogani stvorila “Zadrugu”, s obzirom na to da su Luna Đogani, Anabela Atijas, Adam i on učestvovali u ovom rijaliti formatu i doprineli gledanosti. Zamerio je Velikom šefu i šefici da nikada nisu zaštitli porodicu Đogani.

– Već danima gledamo kako se vrijeđa naša porodica na nacionalnoj osnovi, tačnije svi Romi? Zašto niko ne reaguje i zašto se dozvoljava da ova osoba otkako je ušla vrijeđa sve na taj način, do kad ćemo da ćutimo i da trpimo takvo ponašanje? Nikad nas niste zaštitili kao porodicu Đogani, koja vam je stvorila Zadrugu i donijela toliki novac, a znate svake godine da zovete jednog Đoganija da vam bude učesnik. Polovina vaših gledalaca su muslimani i romi, a vi dozvoljavate da se vrijeđaju na takav način! Sramota da vas bude – napisao je Gagi Đogani i u objavi označio Željka i Milicu Mitrović.

Poznato je da je u “Zadruzi” strogo zabranjeno vrijeđanje na nacionalnoj osnovi, te Veliki šef i šefica uvijek reaguju i kažnjavaju učesnike kada prekrše ovo pravilo.

