DEJAN BRUTALNO ODGOVORIO NA DALILINE PROZIVKE – “Ona nije legitimna da komentariše moj život!” Žestoko!

Dalila Dragojević je nedavno izjavila da ne planira da promijeni prezime, te istakla da Dejan pravi iste greške sa Aleksandrom Nikolić kao sa njom, prenosi Pink.rs.

Tim povodom oglasio se i Dejan Dragojević koji je imao spreman odgovor:

– Ne slažem se, osoba nije legitimna da komentariše ništa što se tiče mog trenutnog života – poručio je Dejan.

Dejan je progovorio i o aferi “Čokoladica”, kao i spajanju Aleksandre sa Zvezdanom Slavnićem

– Što se tiče Zvezdana, to uglavnom portali. Niko nije od zadrugara to pominjao, iako su govorili sve najgore o njoj. Ne vjerujem da bi neko izostavio tu temu. Mislim da je to više napolju izvikano, on sa svima ima komunikaciju, priča sa dosta djevojaka, ali se nigdje nije potegla afera, nego je interesantno za Aleksandru zbog mene. Ona mora da nosi negdje moj teret – odgovorio je Dragojević, piše Srbija danas.

