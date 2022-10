“DAO SAM RIJEČ MITROVIĆIMA I KRISTINI!” – Kristijan NA SVE NAČINE pokušava da se VRATI u Zadrugu!

Bivši zadrugar Kristijan Golubović se nakon diskvalifikacije iz Zadruge 6 posvetio privatnom životu i biznisu. Očekuje treće dijete, ali kako Rijaliti plus saznaje, na sve načine pokušava da se umili produkciji TV Pink i vrati se u „bijelu kuću“ kako bi zaradio novac, ali i ispunio obećanje koje je dao na potpisivanju ugovora, a koje se tiče nesvakidašnjeg koncepta njegovog učešća.

Izvor blizak Goluboviću za Rijaliti plus otkriva da se bivši stanovnik Imaginarijuma kaje zbog načina na koji je napustio rijaliti i ne gubi nadu da će se uskoro ponovo naći u trci za 50.000 evra.

– Kada je prošlo nekoliko dana nakon skandala i diskvalifikacije, Kristijan je shvatio kakvu je grešku napravio. Na prvom mjestu iz finansijskih razloga jer je Kristina trudna, a dijete i novi život koji su započeli i organizovali, pored ljubavi, zahteva i materijalna sredstva – počinje izvor, i dodaje:

– Kako je s Mitrovićem u prijateljskim odnosima, on pokušava na sve načine da nađe rješenje i vrati se u Zadrugu. Izuzetno mu je žao što je ostao bez honorara, a na sve to mora da zaradi 50.000 evra kako bi vratio pare produkciji na ime diskvalifikacije i kršenja pravila ponašanja, a najviše žali što nije realizovao ideju koja se ticala snimanja njegove svadbe sa Kristinom i njenog porođaja. Kristijan se na sve moguće načine trudi da se vrati u „bijelu kuću“ i nastavi tamo gdje je stao – navodi izvor.

Bivši zadrugar je potvrdio ova saznanja, kao i to da je spreman da se vrati u Šimanovce.

– Postoji želja za povratkom i mi smo spremni. Nisam ja u fazonu uzimala-davala, a Željko i ja smo u odličnim poslovnim i privatnim odnosima – počinje Kristijan, i dodaje:

– Poslije svega radi mi i savijest, kao i data riječ Mitrovićima i mojoj supruzi. Ove godine smo imali sasvim drugačiji koncept koji je sedam mjeseci apsolutno trebalo da izmijeni moj, kako privatni tako i medijski život. U planu je bilo da se snima naša svadba, Kristinin porođaj i da me mediji isprate na do sada nesvakidašnji i apsolutno fascinantan način – rekao je Golubović za Rijaliti plus.

Svadba sa gostima iz spoljnog svijeta

Kristijan Golubović je otkrio i plan za koji se nada da će uprkos svemu što se desilo biti realizovan na obostrano zadovoljstvo, produkcije i njegove porodice.

– Plan i želja je da Kristina i ja imamo pravu svadbu s našim gostima koji nisu dio rijalitija, i da se baš to snimi. Ja sam se prilikom potpisivanja ugovora i pismeno i usmeno sa Željkom dogovorio da se odreknem djela honorara na ime troškova za takvu svadbu. Nakon toga Kristina i ja bismo bili zajedno u Zadruzi do njenog porođaja, a medijski i pred kamerama snimalo bi se i to, što je do sada neviđeno na našim prostorima – zaključio je on, prenosi Srbija danas.

