“POTPISALA JE MOJ UGOVOR, ONA JE OPASNA!” – Taki otkrio SKANDALOZNE stvari o sestri nestale Marijane!

Otac kontroverzne učesnice “Zadruge”, Maje Marinković – Radomir Taki Marinković, iznio je šokantne tvrdnje o sestri nestaje Marijane Seifert iz “Velikog brata”.

Naime, Taki je za Srpski telegraf rekao da je Maja potpisala ugovor prije nego su imali bilo kakav kontakt.

– Maju znam odlično, družili smo se onako sportski, što se kaže, znate na šta mislim. Žene mene vole zato što ne pričam puno i ne što valja hvalim se. Ja sam, prije svega, jedan gospodin i to mogu da potvrde djevojke u rijalitiju. Reći ću samo da je Maja jedna od onih koja je potpisala moj ugovor, tako da sve ostalo neka ostane između nas. Majče je opasna, ali ona neće dugo da izdrži tamo. Nedostaje joj svašta nešto, prije svega momak, ima zeznutog tipa u Zagrebu, koji je trenutno u zatvoru. Zato mi nije jasno kako je dopustila da je Bojan Savić odmah po ulasku vata za noge. Tu mi je pala u očima, moraš da držiš do sebe, bar nekoliko dana. Tamo djevojke uopšte ne drže do sebe, već napadaju kao hijene – počinje Taki.

Kako kaže, zadovoljan ne ovogodišnjim kćerkinim učešćem u “Zadruzi”.

– Dok god moja Maja ne pravi gluposti, ja sam miran. Htio sam da uđem od početka, ali kad su čuli da je Maja pukla sa onom budalom na moru, rekli su mi: “Možeš, ali od Nove godine” jer, realno, kao što vidite, nema rijalitija bez Maje Marinković. Da ona nije tamo, ništa se ne bi dešavalo. Tamo se pola njih ne tušira, smrde katastrofa, to je strašno. Mnogo ih je, nisam vidio da je neko dobro obučen u kući, nosi markiranu garderobu, osim Maje. Treba da je drže samo zbog toga što je uvek top-napucana i sređena, našminkana, a ne apa-drapa, poput većine, ipak njih gleda milionski auditorijum.

Taki je prokomentarisao i Bilala Brajilovića i Marka Markovića sa kojima je Maja imala prinsniji odnos.

– Bilal ima neku harizmu, ali mi je pao u očima kad je pljunuo u lice djevojku, to je najveće poniženje za čovjeka. To je dno dna. Marko Marković je totalno neinteresantan, a djevojke su ga opkolile, mrtva trka. On ništa, mrtvo puvalo, poljubio se s Majom dva puta. Uništio je Zadrugoviziju, on je samo lijep, ali nema ništa drugo. Maja nije mogla s njim ništa na silu, nije to Maja onda, ona nije za foliranje. Kod nje je sve ili ništa, znate već kako to ide s njom, pet godina je u rijalitiju, vrapci na grani znaju kako Maja tamo funkcioniše, piše Srpski telegraf.

