“NE ZNAM GDJE MI SE NALAZI PORODICA” – Otac jutjuberki tvrdi da su mu NESTALE KĆERKE I ŽENA: Uključio se na lajv i moli za pomoć

Rekao je kako im se gubi svaki trag od podneva, te da su svima isključeni telefoni.

On je to dokazao tako što je pozivao svoje članove porodice tokom lajva, a kako je naveo policiju može da kontaktira tek nakon 48h jer je to pravilo u Francuskoj, piše Blic.

Zoran je zamolio sve ljude koji nešto znaju da mu se jave na Instagramu, te sve obavestio da ovo nije “prenk” jer se nikada, kako kaže, ne bi šalio na ovakav način.

– Već nekoliko sati ne znam gde mi se nalazi porodica. Anđela je u Parizu. U šest sati je Tina izašla sa Marijom da prošetaju kuce. Ni Nađa se ne javlja – govorio je Zoran Đorđević.

