Raza obrisala objavu o razvodu i poručila da ide trošiti muževu platu

– Eto uspjeli ste dušmani. Ostavio me muž zbog vaših komentara. Upravo smo dogovorili sporazumni razvod. Sad slobodno okrenite janje na ražnju. Mislim da vam nisam više prijetnja. Svi problemi u državi su riješeni. Dobro se proveselite, danas i vi zapjevajte i zaigrajte, napisala je Razija.

Međutim, nedugo nakon objave, istu je obrisala, te je objavila novu gdje je poručila da ode u Bingo trošiti muževu platu:

– Sve je to ok, al’ moram po namirnice u Bingo, plus od čojka platu potrošiti. Nekad se za sto KM moglo kupiti sve, danas pola plate nije dovoljno. Jah…, napisala je Razija, prenosi Haberhana.

Facebook komentari