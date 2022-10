“NIJE UHVAĆENA U LAŽI! JA SAM KOLATERALNA ŠTETA!” – Dejan stao u ODBRANU Aleksandre, pa isprozivao Bilala

Pobjednik pete sezone “Zadruge” Dejan Dragojević oglasio se i bez dlake na jeziku prokomentarisao sve aktuelne teme u koje je u tekućoj, šestoj sezoni “Zadruge” upletena njegova izabranica Aleksandra Nikolić Aleks.

Nakon raskrinkavanja tokom “Pitanja gledalaca” i “Gledanja snimaka”, zadrugari su ubijeđeni da je zauzeta Aleks bacila oko na Bilala Brajlovića, budući da mu je kupovala pivo u utorak na žurki, a potom preko Milice Veselinović tajno poslala čokoladicu. Dejan, s druge strane, tvrdi da je Aleks nasamarila svoje cimere u Bijeloj kući.

– Idealno je odradila, nego ne smije da kaže jer će joj Maja uništavati stvari, kao što je i rekla, a Aleks nije zdravstveno spremna za to… Dvije muve i osam komaraca jednim udarcem. Ja bih prvi napio Jajoglavog Cikuzanta i gledao za 400 dinara kako se neko bori za kadar… Prva muva on, druga muva CC Maja, koja je natapirala kosu B vitaminom… I sve to po akcijskoj cijeni od 400 dinara bez da uprlja ruke. Prvo moje pravilo jeste “prijatelje drži blizu, neprijatelje još bliže”! A komarci su one djevojčice što jure za njim – kaže Dejan, koji smatra da je Bilalova s*ksualna orijentacija upitna.

– Ne sekiram se za Jajoglavog, vidio sam snimke njega i Danijela “se.y car-a”. Mislim da je više energije i emocija bilo na njihovom buđenju nego sva njegova muvanja i veza sa Anom Spasojević. Narode, opušteno, meni je veći problem Brendon nego Alien from Sarajevo… Da mu je dala još dva piva bila bi prva gej veza zvanična.

Dejan ne vjeruje u to da je čokoladica koju je Milica dala Bilalu poslata od strane njegove djevojke Aleks.

– Nisu njih dvije uhvaćene u laži, obje pričaju istinu, samo je bitan cilj. Može moj prijatelj baš sad da se pozove negdje na moje ime, a ja za to da ni ne znam jer ima neki cilj, ali kad dođe do toga da se sazna, ja ću reci svoj deo istine… Ja mu nisam rekao da se pozove na mene i sve posledice nosi on, ja sam tu kolateralna šteta, piše Pink.

