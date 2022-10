“LJUBAV MI NE TREBA U TRI ŽIVOTA!” – Aleksandra stavila TAČKU na odnos sa NJIM – Ne može da zaboravi SVE UVREDE

– Smuvala sam se sa Filipom, ja sam njegova prva rijaliti djevojka. Milsila sam da je normalan momak, međutim on sa ovom ili onom, a ja ćutim. Ja sam ga nešto iskulirala u kazinu, a on meni: “K*rvo, dr*ljo”, pa me pljunuo u facu, a ja uzmem kamen. Vratila sam se iz zatvora, posvađala sam se sa svima. On je nastavio da bude u nekoj priči sa mnom, ali ništa konkretno nije bilo. Ušla je Mina, smuvala se sa njim. Niko tad nije htio da se druži sa mnom. Vremenom sam krenula da se družim i samo sam riješila sve. Krenula sam da se družim sa Janjušem, da se sređujem svaki dan i stvarno se vratim u normalnu. On (Kristijan) kaže da mi je udijeljivao savjete, a on me isprozivao i nije se trudio da me razumije. Ja sam izrasla u princezu, od ružnog pačeta – rekla je Aleksandra.

– On po meni nema lošu namjeru, nego ne zna da iznese. Nije mi nikad ništa tako rekao, ali primjer. On hoće da kaže da sam samouvjerena, a on kaže: “Ti si jedan debeli kit koji grmi na štiklama i boli te k*rac što se debeli kit”. Način na koji to radi, ne shvata da daje kompliment na pogrešan način i može nekog da uvrijedi. Ne mislim da je zlonamjeran, ako se zamjeri može da bude nestvarno otrovan. Može da udari u srž – pričala je Cveta.

– Može da lupi glupost i izmisli nekad nešto – dodala je Aleks.

– Znaš šta može da me sj*be? Ljubav – rekla je Aleks.

– Je l’ bi se upecala da diraju Dejana? – pitala je Cveta.

– Ne bih prvih pet puta. Znam da Dejana to ne dotiče. Nego ljubav, pretvorim se u drugu osobu kad se zaljubim. Ja sam nenormalna, ne razmišljam racionalno, tako da mi ljubav ne treba u tri života… Imam svoju čeka me napolju – govorila je Aleks, piše Srbija danas.

Detaljnije možete pogledati u videima ispod.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari