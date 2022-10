Ivana Šašić raskrinkala bivšeg muža: “Sramota me je sa kim sa bila, molio me je da mu kupim patike”

Bojan je bez dlake na jeziku izneo sve detalje iz braka sa pjevačicom, koju je prevario ovog proljeća, zbog čega su se 2. avgusta ove godine razveli, a optužio je Šašićku da je nezahvalna prema bivšoj svekrvi, koja joj je u Šapcu čuvala sinove i iz njenog doma se u Beograd “vraćala gladna”.

– Bojanova majka mi je čuvala djecu, a njen sin nije radio nigdje, tako da je on mogao mami da sprema doručak. Samo ja sam radila i izdržavala porodicu tri i po godine, pa sam morala malo i da spavam malo. Bojan je taj koji je insistirao da njegova mama dolazi kod nas, da ona bude dio svega, jer on bez svoje mame ne može da živi – rekla je Ivana i otkrla zbog čega je Bojan dobio zabranu prilaska svojoj majci i bratu.

– To je bio suk.b oko stambenog prostora, koji je u vlasništvu nekog brata. On nema svoj, nema ništa svoje. On kaže da ih nije tukao, a ja ne znam šta da vam kažem… Sve piše u dokumentu suda. Koliko ja znam, brat je htio da se vrati u tu kuću koja je njegovo vlasništvo, to mu je pripalo od oca, a Bojan nije htio da izađe. Zbog toga je došlo do suk.ba između njih.

Bojan je u više navrata istakao da je Ivana Šašić “nije nikakvo ime na estradi”, te da je on zaslužan za njeno prisustvo na našoj javnoj sceni, čime je pjevačica šokirana.

– Kako je on toliko moćan?! Ja trideset godina radim svoj posao, a gdje on radi? Čime se on bavi, koje je njegovo zanimanje? To neka on priča, čime se bavio sve vrijeme i ko je radio u porodici, ko je donosio novac kući. Ko je platio to što je ostalo mojoj djeci, on ili ja? Ko je vratio dug, on ili ja? Ne znam šta je on ostavio… To što je bilo, to je odnijeto, veš mašina, frižider, iako ja sve te stvari imam. Odnijeto je sve što je ostalo poslije njega.

Bojan se, otkako je ušao u “Zadrugu”, hvalio djevojkama da sa bratom drži “rent-a-kar”, zbog čega se njegova bivša grohotom nasmijala.

– To što priča za biznis sa bratom, limo-servis, 83 automobila… Ništa od toga ne postoji! Jednostavno, ne postoji – rekla je Ivana.

– Ponašanje mu je sramotno! Kaže da ima stan u Crnoj Gori, kakav stan? Priča s Majom Marinković o stanu, plastičarima, “tebra-tebra”… Ja sam zgrožena, ne mogu da vjerujem da tako nešto može da priča, ne prepoznajem ga! Ne mogu da vjerujem u šta se čovjek pretvorio i na šta je čovjek spreman. Moje kolege ne mogu da vjeruju šta on radi, šta izjavljuje i priča. Moja drugarica, jedna vrlo poznata pjevačica, lijepo mi je rekla sve: ”Izmislila sam te, sad uživaj, mene i moju djecu ne pominji jer ćeš dobiti tužbu za svaku riječ”, to je nešto najpametnije što mi je rekla – rekla je Ivana za Pink.rs i dodala da je šokirana pričama bivšeg muža.

– On je u početku našeg odnosa bio divan, zaljubila sam se i zavoljela ga. Nažalost, poslije je krenuo cirkus iz kog sam pokušavala na miran način da izađem. Eto, prevario me je i samim tim mi je olakšao da se taj brak završi – zaključila je Ivana.

