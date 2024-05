Traže se nadzornici građevinskih radova na tunelu Prenj

Evropska banka objavila je 17. maja tender za iskazivanje interesa za konsultantske usluge nadzora nad građevinskim radovima na tunelu Prenj, piše Indikator.

Konsultantske usluge otvorene su u dvije faze.

Zainteresovane kompanije mogu se prijaviti do 1. jula 2024. godine do 12 sati.

Ranije je dodijeljen ugovor za konsultantske usluge koje se tiču provedbe projekta izgradnje tunela Prenj i praćenja zaštite okoliša i to konzorciju tri kompanije iz Austrije i Slovenije. Konzorcij koji je dobio poslove čine iC consulenten ZT GesmbH Beč, Austrija, ILF Consulting Engineers Austria GmbH Rum, Austrija i Elea iC d.o.o. Ljubljana, Slovenija. Vrijednost potpisanog ugovora je 8.989.200,00 EUR a planirani datum završetka 7.april 2031. godine.

Izgradnja tunela Prenj, najzahtijevnijeg objekta na Koridoru VC, je u fazi pripreme.

Evropska banka za obnovu i razvoj je objavila generalno obavještenje o nabavci za radove i konsultantske usluge za dionicu Koridora Vc Ovčari – Tunel Prenj – Mostar sjever, čija je ukupna procijenjena vrijednost 960 miliona eura.

Projekt obuhvata izgradnju dionice tunel Prenj (dužina 12,4 km) za koji je postupak nabave u toku, dionice Ovčari – Prenj (tek se treba definirati) i dionice Prenj – Mostar sjever, koja je u fazi definiranja.

