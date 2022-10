OČUH JE ŠIBAO KOPRIVAMA, MAJKA ZATRUDNILA SA SI.OVA.ELJEM! Zadrugarkina jeziva ispovijest ledi krv u žilama

Valentina Stanković, najmlađa zadrugarka Zadruge 6, u bolnoj ispovijesti u rijalitiju izniela je tvrdnje da ju je očuh fizički zlostavljao.

Naime, mlada zadrugarka otvorila je dušu cimerima i otkrila da je imala jako teško djetinjstvo, ispunjeno bolom i patnjom.

– Imala sam situacije kad me je očuh tukao, nisam ni znala da mi je očuh, mislila sam da mi je otac. Cijeli život je tako bilo. On je bio okej, ali sam ja pravila probleme, bila sam drska i arogantna u životu. On je imao stav da nas sve vaspitava, da bude upućen u sve i kad dođem kući ja se plašim da mu kažem ako sam dobila jedinicu jer će da me ubije od batina – rekla je Valentina.

– To je vaspitno – rekla je Anastasija.

– Šibao me je koprivama. Majka je pričala da smo još mali, da nas pusti. Ona je doživljavala haos sa njim, imali su svađe… Da sam znala, ne bih mu dozvolila tako da se ponaša prema svima nama, imam mlađe sestre i brata. Samo ja imam drugog oca, oni su njegova djeca. Ja sam upala u loše društvo i bila sam problematična – rekla je Valentina.

– I ja bih te tukla – rekla je Dijana.

– Tukla je moja baka moju majku mnogo kad je bila trudna sa mnom. Htjela je za zeta tog što je meni otac, a moja majka ga nije podnosila organski. Mamu su spakovali kod mog oca, ne trudnu nego su pravili prosidbu, pili su, majka nije znala gdje se nalazi. Moj očuh je tad bio u zatvoru i oni su se baš dobro družili, najbolji drugari 13 godina. On kad je bio u zatvoru i kad je dobio dojavu da se ona udaje, on je čestitao. Kad je majka otišla sipali su joj nešto u piće i otac ju je si.ovao i napravio mene. Ona je poslije kad je saznala da je trudna pobjegla odatle i otišla kod mog očuha koji je tad izašao iz zatvora – rekla je Valentina.

– Šta je uradio? – pitala je Zorica

– Imao je udes neki, ali je bio i malo problematičan. Majka kad je pobjegla, sa očuhom je otišla u Crnu Goru. Kad su se vratili baba je prijavila policiji i mamu su odveli kod nje, ona ju je ubila od batina, gazila ju je i završila u bolnici. Mogla je da pobaci, bila je trudna sa mnom – rekla je Valenitna, pieš Srbija danas.

