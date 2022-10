“ONA SE SAMA UBILA, SKOČILA JE S MOSTA” – Maja grcajući u suzama otkrila DETALJE sestrinog NESTANKA, evo kako je porodica to SAZNALA

– Nakon proslave rođendana, vratila se u stan, posvađala se sa njim, izašla i više se nikada nije javila – rekla je Marijana.

-To je bilo negdje u aprilu – dodao je Milan.

– Tog jutra, došla je policija i rekla da je na mostu nešto nađeno. Mene samo ovo lomi, ništa me neće ovdje slomiti, samo ovo. Moram vam reći, kad je nestala, u prvi mah su svi govorili ružne stvari o njoj – plakala je Maja.

– Na mostu su pronađena njena dokumenta – rekao je Milan.

– Ja sam odmah imala osjećaj. Cigaretu koju nije vadila iz ruke, nije ponela sa sobom, po tome sam bila sigurna da nije otišla da ode. Znala sam. To je rijeka, kišna noć, roniocu tražili, ali nisu je našli. Potajno smo se nadali. Ali u jednom momentu, pomišljali smo na svašta, da je ubijena, ma svašta. Kada ne znate ništa, onda mislite na sve – govorila je Maja kroz suze.

– Moja mama svaki dan plače od 00-24. Ona ne spava. Ali, dobila sam svu podršku od njih da dođem ovdje, da ispričam sve, da bar nekome bude lekcija. Meni jeste teško pričati o tome, ali mi je bolno – navela je Kovačevićeva.

– Ne želim da blatim policiju. Jedan dan tražiti, ili više. Nije tu mnogo truda uloženo bilo. Ne možeš tražiti u nekom kratkom vremenskom periodu. Moji su vjernici, njih ne zanimaju ni čarobnjaci ni vilenjaci. Ali kada dođete u takvu očajnu situaciju. Moj otac je otišao kod čovjeka koji zaista mnogo zna u nadi da može da vidi, da nam pomogne. On je neko ko je govorio stvari samo koje smo mi samo kao porodica znali. To je bila neka sigurnost da on zna priču. Rekao je da joj niko ništa nije uradio, ona se sama ubila, skočila je sa mosta. Rekao je i lokaciju gdje se nalazila i da to treba ići 20 kilometara nizvodno i da je tijelo za nešto zapelo. Rekao je da garantuje i da će finansirati svu potragu. To je najnovija informacija, deset dana prije nego što sam ušla sam to saznala. Zvuči nenormalno, ali mojima je na neki način malo lakše. Svjesni su bili da je imala problema i da je sama sebi nešto napravila. Mi samo želimo da je nađemo i da je sahranimo kako treba. Voljela bih da ljudi nauče nešto i kakve god probleme da imaju, da nikada ništa ovako ne urade – govorila je Maja.

– Mnogi se možda ne sjećaju, koliki je linč ona doživljavala. Da li misliš da je to možda bilo negdje presudno – pitao je Milošević.

– Odvratno je bilo. Vrijeđali su je na sve načine. To je bilo prije 11 godina, nikada se nije završilo. Nikada joj nisu to oprostili, vrijeđali su je i na dan nestanka – govorila je Kovačevićeva.

– Prvi suprug je živ, poslije te preljube u rijalitiju, oni su se najnormalnije rastali – pitao je voditelj.

– Jako lijepo su se rastali, bukvalno razvod za poželjeti. Kasnije je i dolazio kod nas, viđali smo se. I on sam je bio svjestan da to nije bilo to to. Oni su se upoznali preko internet aplikacije, on je bio pomorac, više su bili prijatelji. On je našao drugu djevojku, sa kojom je srećan i dan danas.

– Šta je sa mlađim djetetom – pitao je voditelj.

– Ona ne zna, mala je. Ona sada misli da mama ima drugu boju kose, da je sada možda neki tajni agent. Mislim da je svjesna ali da joj je lakše pričati priče, da joj možda mama putuje po svijetu – plakala je Maja, piše Kurir.rs.

Facebook komentari