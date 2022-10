ĆERTIĆ NE STAJE NA KOČNICU! NASTAVLJA HAOS SA ZADRUGARIMA: “INDIJANAC SA DORĆOLA!”

– Mikice, šta se to desilo, pa si se kleo u decu danas – pitao je Milan.

– Sve od početka, ne sukoba, nego ovoga sa Urošem… Stojim iza toga svega, da si ti jedan običan indijanac i mongoloid sa Dorćola. Samo sam ga gledao i on kao: “Šta je?”. Rekao mi je da jedva čeka da izađemo napolje da ćemo da popričamo, a to je pretnja – rekao je Mikica.

– Plašili ste se da kažete Urošu šta mislite. Da je danas podelio ovakav budžet bilo ko, bio bi lom – rekao je Milan.

– To se tiče starijih zadrugara, nema veze sa malim budžetom, nego je to dublje. Nema uopšte dobro mišljenje o njima, ne podnosi ih, nema šta on da ih proverava – dodao je Bojanić.

– Povodom ove teme, oglasila se i Jovana Tomić Matora:

– Što se tiče budžeta, te stvari, mogu da kradu, ajde. Pričam u svoje ime, rekao mi je samo da se znamo toliko godina. Meni nije bitno te pare, koliko i to, naš odnos nije dobar, to svi znate. Neke stvari ne tolerišem! Ja imam neke stvari koje ne želim i neću da pređem. Da li ću ćutati ili rešiti, to je do mene. Znaš da ja ne mogu da ćutim, prosto je jače od mene. Normalno je da ću da se distanciram, jer to prosto nije p od prijateljstva i d od drugarstva – rekla je Matora.

– Svi koji ste kasnili, kažnjeni ste nedeljnim honorarima – rekao je Milan.

– Ja sam budžet dao Adamu, on je mene streljao svojim lepim okicama i svojom divnom frizurom iz Slankamena. Prijaju mu naši verbalni dueli – rekao je Uroš.

– Pričaćemo mi napolju – ubacio se Mikica.

– Niko nikad nije tražio bilo koga napolju, malo se šalimo, sve je okej. Rekao sam i Neci i Peci da ćemo se videti u zoološkom vrtu, sve je šala… Stvarno su me, ja sam krenuo da nabrajam, da smo spavali četiri meseca u istom krevetu. Mikica ima kompleks i misli da ako je pevao četiri krštenja opasnim momcima, da je on opasan – rekao je Uroš

