“ON JE NAJSIROMAŠNIJI MOMAK SA KOJIM SAM BILA!” DJ Tamaris oplela po Adamu – pokajala se što su bili u vezi

– Ja sam svjesna sebe, gradim svoj imidž i neću da mi ga pos*re jedan Adam Đogani. Ja sam bila gospođetina na maks i baš me boli uvo. Realno dobra sam riba i lijepa djevojka. On je opterećen sa mnom. On je bacio pik na mene, Uroš, ne znam iz kog razloga. On izmišlja stvari. Dira mi kosu i ja sam namjerno krenula da ga j*bem i sad ću da se sprdam. Znaš koliko će ljudi reći: “Svaka čast, lavice”. Neću da pričam sa kim sam bila napolju, ali on je najsiromašniji momak sa kojim sam bila. Vjerujem da sam pojela g*vno, žao mi je što sam bila sa njim. On bruka mene – rekla je Tamara.

– Tebe su blatili, a on se nije trzao – rekla je Ivana.

– On je slab – dodala je Tamara.

– Kad smo mi (Bora Santana i ona) bili u Sarajevu, on je rekao da si kul lik. On umije da oplete, ali meni je bilo nezgodno jer Adam ne podnosi Boru, a Bora ga nikad nije pljuvao. Ne želim da pridajem značaj Adamu. Bora mi je rekao da ne budem ni sa kim ovdje. Znam da on tebe ne gotivi, pa mi je čudno – otkrila je Tamra.

– Pa jer se ono desilo, pa tad ima loše mišljenje – dodala je Ivana.

– Ja mislim da si ti stvarno drug i da on ima takvo mišljenje o tebi. Ne znamo se mi dva dana, upoznala sam ga pre godinu dana. Neću ja da izvlačim iz tebe i uvlačim te u nešto, jer šta ako bude klip. Postoji način da pokažeš kakvi su drugi i to je najjače. Možemo sad više da se družimo. On je sve sklanjao do mene, zavadi, pa vlada. Nisam ja glupa. Slab je i nesiguran. Dečko treba da mi kaže: “Hvala”. Ovo je poslednje što pričam o njemu. On meni maše imaginarnim novcem, presmešno. Šta ja da komentarišem? Momak sa kojim sam bila u vezi, ali ti ljudi su svesni. Ja goreg dečka… Rekla sam da neću da ga vređam, ali profili sa kojima sam bila, gospoda. Kakav god da sam imala odnos, veze su mi bile turbulentne. Meni je cilj da posle ovoga rokam na jako, što se tiče posla. Nadam se da nije bilo ništa sramno. Ja sam rekla, on namerno koristi moju kulturu da bi me doveo u isto blato. On treba da bude ponosan što je bio sa mnom – nastavila je di-džej Tamaris.

– Kaže da se kačiš na Đogani prezime, a on je jedini koji se zakačio – rekla je Ivana.

– Šta je on? Lunin brat jedino. Ja ne želim da spominjem njegovo ime i da mu dajem kadar, jer je nesposoban da radi nešto zanimljivo u ovoj kući. Jedva čekam žurku. On je ispao ljigica prema meni. Dečko me ne zanima i nije vrijedan, istjerala sam do kraja – nastavila je Tamara, piše Srbija danas.

Facebook komentari