SKUPILA HRABROST – Maja izlaganjem DETALJA o nestaloj Marijani NAJEŽILA sve: “Dokazalo se… “

Maja Kovečević je večeras ušla u “Zadrugu 6”, a u studiju je progovorila o svojoj nestaloj sestri Marijani i osjećaju koju je imala nakon tragične situacije.

– Na snimanju profila si rekla, kad smo te svi pitanji, da nećeš puno da komentarišeš, ali da je više ne osjećaš – rekla je novinarka.

– Da, jesam. Ja imam osjećaj za situacije i za ljude. Moglo bi se reći da imam šesto čulo. Kad se to dogodilo, ja sam znala. Znala sam, znam i dalje, sad se sve dokazalo da je tako. To je nešto neobjašnjivo, ali to je moj osjećaj kao sestre. Ja sam znala da nje jednostavno nema, ja to ne mogu da objasnim, ni kako da prikažem. Ja ne ulazim da predstavim ovu priču, nego sebe. Od učesnika poznajem Damira, Sofiju Unu i mislim da je to to. Neke sam vidjela na pregledu, ali ne mogu da kažem da ih poznajem – govorila je Maja, piše Srbija danas.

