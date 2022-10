“UNIŠTI TI I BABU I DEDU” – Uroš Ćertić progovorio o Dejanovoj TAJNI: Otkrio koliko je Dragojević BRUTALAN

– Sanja je odlična, Miki je odličan kad hoće, Ivan je odličan, Mića pali vatre bolesno – rekao je Uroš.

– Ivan kao da se rodio u rijalitiju – rekla je Marina.

– Da, da odličan – rekao je Boža.

– Za sebe neću da pričam, ali Zorica top. Božo ti si mene oduševio, a kad ti kažem oduševio si sve – rekao je Uroš.

– Dejan je dobro pričao, kad ustane… – rekao je Boža.

– Fenomenalno – rekao je Uroš.

– On je bio u Dalilinoj sjenci, nekad nije dolazio do izražaja – rekao je Ivan.

– On je čak malo i brutalniji od mene, ali na drugačiji način, on ti se use*e u život, i ja, ali on ti se use*e i babi i dedi u život. I mlad je, može neke stvari – rekao je Ćertić, piše Srbija danas.

Detaljnije u videu.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari