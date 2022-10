POSLIJE KRISTIJANOVOG POZIVA NA TUČU, DRAGOJEVIĆI IZAŠLI NA ULICU: Dejan se zalijeće da NABODE, a David snima

Kristijan Golubović je u Zadruzi imao konflikte sa Aleksandrom Nikolić, djevojkom Dejana Dragojevića, koji je surovo isprozivao Golubovića zbog sukoba sa njegovom dragom.

Po izlasku, Kristijan je zaprijetio Dejanu i poručio mu da mu kaže mjesto i vrjeme gdje će mu te uvrede saopštiti u lice i pozvao ga na obračun.

Iako do susreta još uvijek, očigledno, nije došlo, Golubović je podijelio jedan snimak na kome se vidi kako lav obara hijenu, te poručio da će se to desiti Dragojeviću, jer on tako završava svoje sukobe.

Sa druge strane, Dragojevići su kao odgovor na Kristijanove prozivke snimili video sa ulice gdje treniraju, a Dejan u jednom trenutku gestikuliše udarac, sve vrijeme govoreći kako ne staju i kako će ostvariti svoj cilj, a to je maksimalna fizička spremnost.

David je sve vrijeme snimao brata, a očigledno je u ulozi instruktora, piše Srbija danas.

