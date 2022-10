ODLUČILA DA KAŽE: Stanija otkrila SVE O KONTAKTU sa Kristijanom nakon diskvalifikacije! “Alfa mužjak!”

Bivša zadrugarka i svakodnevna tema šeste sezone “Zadruge”, Stanije Dobrojević, prokomentarisala je goruće teme prethodnih nedelja, ali i incident sa svojim bivšim ‘neprijateljem’ Kristijanom Golubovićem.

Da li si ispratila nedavni okršaj Kristijana Golubovića i Emila Kamenova sa Urošem Ćertićem, koji je tvoj stav o događaju i diskvalifikaciji o kojoj je brujala domaća javnost?

– Nasilje nije dozvoljeno, zato je i sankcionisan. Naravno da to ne opravdavam, ovo treba da bude psihološka igra. Mislim da će oni u neku ruku faliti u rijalitiju jer su bili na neki način alfa mužjaci i dobre pojave. Svakako će doći neki novi ljudi i unijeti dobru energiju.

Uroš Ćertić važi za nekoga ko voli da provocira, većina ukućana Bijele kuće smatra da on namjerno iz ljudi izvači najgore kako bi ih eliminisao u toj igri do trona, koji je tvoj stav?

– Vjerovatno je Uroš to izazvao to u njima, ali eto došlo je do čega je došlo. Ne pratim ja to mnogo, ja sam više za neke lijepe i ljubavne teme.

Svjedoci smo tvog problema i svađa sa Kristijanom nakon Farme ali i Zadruge, iako ste se na kraju pomirili i zakopali ratne sjekire. Da li ste se možda čuli nakon njegove diskvalifikacije?

– Ne, apsolutno nemamo nikakav kontakt i komunikaciju, piše Srbija danas.

