ĆERTIĆ NE PRESTAJE DA PRAVI HAOS! Učesnici saznali da PONOVO KRADE – ona posebno KIVNA na njega!

– Dobar dan, odražana je Zadrugovizija pre par dana, pričat ćemo o tome. Moram da kažem da je žurka sinoć bila fenomenalna, ali moram da iskritikujem zadrugare koji su rano otišli – rekao je Ša.

– Mnogo stariji zadrugari su ostali do kraja, ovo je prilika kada zadrugari mogu da se opuste, a oni su hrlili da odu što prije u krevet – kazao je Miljan.

– Kolega, da li misliš da je pravi izbor što se tiče potrčaka i i vođe, neki kažu da je šah-mat pogođen – rekao je Ša.

– Iz pozicije pat, je prešla u poziciju mat. Femomenalan posao vođe je urađen, podjela budžeta je bila fenomenalna – rekao je Miljan.

– Matora, dobro nam došla. Kako si? – upitao je Miljan.

– Dobro sam, malo me je nešto uhvatilo pred Zadrugoviziju, ali sam jako dobro sada. Što se tiče nastupa našeg, jako smo se trudili – rekla je Matora.

– Kako ti je bilo kada si ugledala Sanju? – upitao je Miljan.

– Čudno, ali drago, nakon takvog odnosa, jako mi je bilo drago jer je vidim. Meni jako znači sve za Sofiju Unu što je rekla. Sa mnom moraš da budeš surov, da bih ja shvatila nešto. Znam da je sada zaljubljena, želim joj svu sreću, ona ne želi da je mnogo spominjem. Mi nikada nećemo biti drugarice i piti kafu. Jako je bila dobra energija – rekla je Matora.

– Zanimaju me poeni, da li su te pogodili? – upitao je Ša.

– Ima nekih stvari koje su me malo povrijedile, da sam ja bila u žiriju, sigurno bih uradila ono što i Sanja za 12 poena – rekla je Matora.

– Ti si meni rekla jednom za stolom da treba da zaključalš srce, a otvoriš nešto drugo – rekao je Ša.

– Ja nekako izaberem ljude, ko je vickast i fin, a onda se pokaže da sam pogriješila. Iz godine u godinu idem sve dalje – rekla je Matora.

– Možeš reći nešto o Uroševom i tvom prijateljstvu? – upitao je Ša.

– Ja sam spavala, čula sam ga u jednom momentu. Ako me neko ne pita u vezi moje hrane, ja to shvatam kako krađu. On mi se danas zakleo u dijete da nije uzeo, ja sam morala da isteram na čistac sve, ja sam rekla da ćemo sve da dijelimo. Desila se situacija da sam vidjela kada sam se probudila, da je uzeo. Uroš je mene upoznao sa osobom od koje uzimam proteine, ali mislim, da nije trebalo da mi uzima bez pitanja. Neka je on uzeo, ali samo ne želim da uzima bez pitanja, pa neka mi je i najrođeniji. Meni se Miki pravda i za kašičicu kafe, to nije pravdanje, to je poštovanje. Raspravili smo – rekla je Matora.

– Imali smo iste suplemente, ja sam uzimao od nje kafe, nisam joj ni rekao to, jer ona spava kada se ja poslužim. Svaka čast Mići koji je priznao da ja nisam ulazio u hotel i mazao izmetom šolju – rekao je Uroš.

– Donijela sam odluku da kada nešto posumnjam, da se distanciram od te osobe. Ja sam odmah otišla i rekla mu sve, ne čekam crni sto da bih iznijela svoj stav. Imam i magnezijum koji koristim, ja nisam pila to tri dana, a neko mi je uzeo – kazala je Matora.

– Ja tvrdim da to rade ljudi koji su jako mladi, nemaju novac i ovo shvataju kao ekskurziju. Ja priznajem da sam ukrao i bacio Mikijevo pile prije pet šest dana. Priznajem sad, kada nešto uradim, ja ću to priznati. Uzeo sam Matori protein. Samo želim da zamolim moju izmišljenu simpatiju da prestane da mi šalje skupocjene stvari, prestani da mi šalješ Vesrsaće, ovde ljudi doživljavaju nervne slomve jer im niko ne donosi stvari – rekao je Uroš.

– Izvini Matora zbog proteina, nisam htio da te budim – rekao je Uroš.

– Nije problem, samo ne želim da ćutim kada mi nešto smeta jako – rekla je Matora, piše Srbija danas.

Detaljnije pogledajte u videu.

