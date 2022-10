VANREDNO UBACIVANJE – Uroš NEMA POJMA da će NJEGOVA BIVŠA biti NOVA TAKMIČARKA: Ona zna NJEGOVE SLABOSTI

Jovana Novakov Šmizla, bivša rijaliti učesnica “Parova” će kako saznajemo navodno postati nova učesnica šeste sezone “Zadruge”.

Kako SrbijaDanas.com saznaje, Jovana je u pregovorima sa čelnicima Pink produkcije.

Podsetimo, Jovana je bila u ljubavnoj vezi sa Urošem Ćertićem neposredno pred početak “Zadruge 6”, čak se i govorkalo da će ući kao par, međutim oni su očigledno prekinuli svoj odnos budući da je Šmizla za SrbijaDanas otkrila da s ekaje što je uplovila u bilo kakvu vezu sa Ćertićem, jer, kako je navela, to nije imalo perspektivu.

Šmizla važi za takmičarku koja nema dlake na jeziku, a mnogi su komentarisali njen “tanak fitilj” te smo mogli da je vidimo i u raznim agresivnim situacijama tokom učešća u rijalitiju.

Kao vrlo kontroverzna takmičarka, sigurni smo da će Jovana napraviti opštu pometnju u Zadruzi, baš jer je Uroš ne očekuje.

Ćertić je i pominjao da “ima simpatiju” van rijalitija, a da li se odnosilo to na nju, ostaje nam da saznamo ukoliko uđe u rijaliti.

Kako otkrivamo, Jovana bi trebalo da postane učesnik Bijele kuće za nekih mjesec dana, a trenutno je u pregovorima sa produkcijom i čelnicima.

– Što se tiče Uroša, ponašanje mu je kriminalno, jer znam šta je pričao prije ulaska unutra, znači, zna zašto je ušao i bijedno mi je to napadanje na žene i ostalo. On najbolje zna da ne bi trebao ništa od toga da radi, zna on ko ga gleda i zašto ne bi smeo ništa od toga da uradi. Ne opravdavam to što su uradili Kristijan i Emil, ali ne opravdavam ni Uroševo cjelokupno ponašanje, znam kako to funcioniše sve u rijalitiju, kada ti se napuni čaša, znači ne treba ti ništa, samo ta jedna kapljica. Opet kažem, Kristijan je zaostao u devedesetim, Uroš još više zaostao u devedesetim, samo što Uroš to sebi ne smije da dozvoli, a nije smio ni Kristijan, s obzirom da mu je žena trudna. – rekla nam je Šmizla nedavno za SrbijaDanas.com.

