MOLIO PRODUKCIJU DA GA VODE U URGENTNI! Uroš Ćertić NAPUSTIO ZADRUGU, a sad se oglasila ONA – “Ima DIJETE NAPOLJU”

Jovana Novakov Šmizla, bivša učesnica rijalitija “Parovi 7” i “Parovi 9” i Uroš Ćertić intezivno su se družili pred njegov ulazak u šestu sezonu “Zadruge”. Dosta se spekulisalo da su i u potencijalnoj vezi, a u javnost su dospjele njihove zajedničke fotografije.

Nakon incidenta Uroša sa Kristijanom i Emilom, uslijed čega je kaskader zadobio povrede glave, a Golubović i Kamenov diskvalifikovani, kontaktirali smo Jovanu, koja je Ćertiću bila najveća podrška. Kako je rekla rijaliti zvijezda za portal Srbijadanas.rs ona je zgrožena njegovim ponašanjem, jer to sebi nije smio da dozvoli zbog djeteta koje ga gleda, a takođe je i razočarana u njega zbog ohođenja prema ženama.

– Što se tiče Kristijana i svega ostalog, on je na svoju stranu, dečko je malo zaostao u devedesetim. Što se tiče Uroša, ponašanje mu je kriminalno, jer znam šta je pričao prije ulaska unutra, znači, zna zašto je ušao i bijedno mi je to napadanje na žene i ostalo. On najbolje zna da ne bi trebao ništa od toga da radi, zna on ko ga gleda i zašto ne bi smeo ništa od toga da uradi. Ne opravdavam to što su uradili Kristijan i Emil, ali ne opravdavam ni Uroševo cjelokupno ponašanje, znam kako to funcioniše sve u rijalitiju, kada ti se napuni čaša, znači ne treba ti ništa, samo ta jedna kapljica. Opet kažem, Kristijan je zaostao u devedesetim, Uroš još više zaostao u devedesetim, samo što Uroš to sebi ne smije da dozvoli, a nije smio ni Kristijan, s obzirom da mu je žena trudna. Uvijek sam na strani žena, što se tiče nasilja, mislim da je ovo bio Kristijanov pogrešan potez, jer mu je žena šesti, sedmi mjesec trudnoće – izjavila je za naš portal Šmizla.

